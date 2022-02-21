影／南投警值夜班爽看電視引爭議 縣府今急拆

南投縣政府夜間由縣警局安排警力於大門口駐守，但有民眾爆料，員警值勤時看電視、滑手機，其他巡邏員警還會去探班「摸魚」，遭譏是「涼缺」、「高級保全」，引發爭議，警方今將針對相關行為展開調查，縣府今下午急拆電視，盼弭平爭議。

有民眾向媒體爆料，南投縣政府每日晚間由縣警局保安警察隊安排警力，於大門口值勤守望至隔日，但駐守時不用處理警察業務，也不用巡邏，就是坐在值勤台看電視、滑手機，期間還有其他巡邏警來探班「摸魚」聊天，大呼是「警界的超級『涼缺』」，並質疑值勤警力根本是爽領月薪5至8萬元以上的「高級保全」。

經了解，電視就放在縣政大樓一樓大門口旁值勤台的下方，打開還能觀看第四台，縣警局保安隊說明，該夜班勤務較單純，縣府體恤員警深夜值勤，裝設小型電視，隊部也在考量安全及不影響任務的前提下，值班員警可觀看新聞了解輿情任務，但電視及手機使用都僅限於處理公務，後續將針對相關爭議行為展開調查並議處。