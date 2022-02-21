高雄男天寒倒臥公園 暖警護送醫

高雄一名48歲林姓男子，外出倒臥在公園，轄區警方鳳山分局員警獲報到場，見他無法起身，找來消防救護員前來，不僅暖心協助將他送醫外，還查訪附近民眾，拼湊出林男住處，聯繫上家屬。

警方表示，鳳山警分局新甲派出所巡佐陳志仲、警員蘇柏睿昨天下午4點多巡邏時，接獲民眾報案，指在公園內有民眾需協助。員警立即趕赴現場，見到林男倒臥在公園旁，林的右膝上還有傷口，無法起身。

新甲所員警一邊通知救護車前來，一邊暖心安撫林的情緒，得知原來林男是因天氣寒冷，突感暈眩體力不支跌倒，他也不能言語，僅說他姓林。