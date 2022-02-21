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台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

高雄男天寒倒臥公園 暖警護送醫

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名48歲林姓男子，外出倒臥在公園，轄區警方鳳山分局員警獲報到場，見他無法起身，找來消防救護員前來，不僅暖心協助將他送醫外，還查訪附近民眾，拼湊出林男住處，聯繫上家屬。

警方表示，鳳山警分局新甲派出所巡佐陳志仲、警員蘇柏睿昨天下午4點多巡邏時，接獲民眾報案，指在公園內有民眾需協助。員警立即趕赴現場，見到林男倒臥在公園旁，林的右膝上還有傷口，無法起身。

新甲所員警一邊通知救護車前來，一邊暖心安撫林的情緒，得知原來林男是因天氣寒冷，突感暈眩體力不支跌倒，他也不能言語，僅說他姓林。

等到救護人員前來，員警攙扶林男上救護車，送往國軍802醫院治療。另外，員警事先拍下林男照片，沿路詢問民眾是否認識，皇天不負苦心人下，終於拼湊出林男的住處，並聯繫家屬前往醫院探視。

高雄一名48歲林姓男子，外出倒臥在公園，轄區警方鳳山分局員警獲報到場。記者邱奕能／翻攝
高雄一名48歲林姓男子，外出倒臥在公園，轄區警方鳳山分局員警獲報到場。記者邱奕能／翻攝

救護車 國軍

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