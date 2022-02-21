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迷上賭鴿欠大批債務 知名改車行尚欣國際行騙百萬被訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

尚欣國際負責人陳男以改車提升性能聞名，因迷上賭鴿欠下大批債務、租金，為償還債務竟鋌而走險，向來廠修車的民眾稱要代為車輛、提升性能，卻在收付費用後，將費用拿去還款或私用，根本未訂購零件也未施工，被新北地檢署依詐欺罪嫌起訴。

檢警調查，陳男因沉溺賭鴿積欠債務、租金，其所開設的尚欣國際改車行也因自行停業6月以上，在2018年9月21日被新北市府命令解散。陳男未依規定解散，還為了還債，自2019年3月起，向前來改車行改車的民眾誆稱可代為修改車輛、提升性能，卻提供債主戶頭給民眾轉帳，或是收錢後挪以私用，藉此詐取改車民眾錢財，直至2021年2月8日止，受害者多達7人，陳男不法所得共137萬餘元，後因陳男遲遲未如期交付修改車輛，改車民眾才驚覺受騙報案。

陳男偵查時供稱，他是因車禍無法工作，才會遲未交車，但檢方查看陳男提供的醫院診斷證明書，發現他傷勢僅有前胸、下背與右手腕挫傷，且送急診當天就出院，不是重大意外，另查看陳男應協助修改車輛的所需零件清單內，有實際向廠商訂購的僅有一項，顯然稱受傷是為卸責，不予採信，依詐欺罪起訴陳男。

尚欣國際老闆陳男因迷上賭鴿欠債，竟鋌而走險詐騙前來改車的7名民眾，被起訴詐欺。圖／翻攝自臉書
尚欣國際老闆陳男因迷上賭鴿欠債，竟鋌而走險詐騙前來改車的7名民眾，被起訴詐欺。圖／翻攝自臉書

債務 詐欺

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