迷上賭鴿欠大批債務 知名改車行尚欣國際行騙百萬被訴

尚欣國際負責人陳男以改車提升性能聞名，因迷上賭鴿欠下大批債務、租金，為償還債務竟鋌而走險，向來廠修車的民眾稱要代為車輛、提升性能，卻在收付費用後，將費用拿去還款或私用，根本未訂購零件也未施工，被新北地檢署依詐欺罪嫌起訴。

檢警調查，陳男因沉溺賭鴿積欠債務、租金，其所開設的尚欣國際改車行也因自行停業6月以上，在2018年9月21日被新北市府命令解散。陳男未依規定解散，還為了還債，自2019年3月起，向前來改車行改車的民眾誆稱可代為修改車輛、提升性能，卻提供債主戶頭給民眾轉帳，或是收錢後挪以私用，藉此詐取改車民眾錢財，直至2021年2月8日止，受害者多達7人，陳男不法所得共137萬餘元，後因陳男遲遲未如期交付修改車輛，改車民眾才驚覺受騙報案。