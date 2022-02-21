台南北區鐵皮屋宿舍失火 土雞城前員工被留置調查

台南市北區公園南路鐵皮貨櫃屋，今天中午12點多發生火警，鐵皮貨櫃燃燒冒出大量濃煙火勢約20分鐘後控制。警方事後查出，貨櫃屋為土雞城員工宿舍，洪姓離職男員工在火災發生前前往宿舍要找人，但他找的對象不在已離職，洪涉嫌打傷現任員工臉及手挫傷後，最後離開宿舍，不久就著火。警方將洪留置詢問，洪否認涉及縱火。

「鐵皮屋燒起來了，快來滅火。」 台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點19分接獲民眾報案後，派遣公園、和緯、中正、南門分隊等12車28人到場，消防人員回報途中發現濃煙，中心加派東門、安平、永華車組支援。

公園消防人員回報公園南路無法靠近，由南門車組在公園南路警戒後，轄區警方到場交管。