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台南北區鐵皮屋宿舍失火 土雞城前員工被留置調查

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區公園南路鐵皮貨櫃屋，今天中午12點多發生火警，鐵皮貨櫃燃燒冒出大量濃煙火勢約20分鐘後控制。警方事後查出，貨櫃屋為土雞城員工宿舍，洪姓離職男員工在火災發生前前往宿舍要找人，但他找的對象不在已離職，洪涉嫌打傷現任員工臉及手挫傷後，最後離開宿舍，不久就著火。警方將洪留置詢問，洪否認涉及縱火。

「鐵皮屋燒起來了，快來滅火。」 台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點19分接獲民眾報案後，派遣公園、和緯、中正、南門分隊等12車28人到場，消防人員回報途中發現濃煙，中心加派東門、安平、永華車組支援。

公園消防人員回報公園南路無法靠近，由南門車組在公園南路警戒後，轄區警方到場交管。

轄區警方到場了解後，查出貨櫃屋為土雞城員工宿舍，火災發生前，洪姓離職男員工前往宿舍要找土雞城前員工，但他找的對象不在宿舍，洪涉嫌打傷現任員工臉及手部挫傷，最後洪離開宿舍不久就著火。警方將洪留置調查，並請示南檢檢察官後，將依傷害及公共危險罪嫌函送南檢調查。

台南市北區某土雞城員工宿舍今天中午失火，冒出大量濃煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區某土雞城員工宿舍今天中午失火，冒出大量濃煙。記者黃宣翰／翻攝

宿舍 離職 台南

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