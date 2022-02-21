台中港引水人今落海死亡 他昨天才成功引領貨輪脫困

台中港前天受到東北季風強風影響，一艘貨輪斷纜漂流擱淺受困，鍾姓和林姓引水人昨天領港指揮讓貨輪脫困，其中鍾姓引水人今天在台中港領港再度執勤時，不慎落海，急救不治，同事哀傷。

停靠台中港44號碼頭的巴拿馬籍祥富輪前天因強風斷纜，撞上停靠45號碼頭的香港籍亞威輪，造成亞威輪船尾欄杆損毀及船艉部份外板凹限，祥富輪斷纜後南飄至對岸淺灘區擱淺，昨天拖船搶救脫困。

台中港務分公司昨天上午召開第一次緊急應變會議，由引水人嘗試登輪評估，調派3艘5000匹馬力以上大拖，昨天中午利用滿潮時，出動拖船拖救，在鍾姓和林姓二位引水人領港指揮下，費盡千辛萬苦，終於自淺灘擱淺區拖救成功，引領脫險回靠碼頭進行檢修，安全靠上43號碼頭。