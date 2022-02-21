工廠大火頻傳 桃消科技廠情境演練救災升級
春節前後，中壢、台南、彰化相繼發生工廠大火，桃園市消防局第四大隊今天在平鎮區喬益科技公司辦理火災搶救演練，模擬疑似電線走火引發工廠大火「情境」，廠房堆放化學物品危險，消防員救火、疏導民眾演練逼真，大隊長郭百倫說，許多工廠火警都有大量危險因子，大火造成廠房建物塌陷、化學物品易燃爆炸，消防員必須不同搶救作為，透過模擬火場演訓，有助消防員實際火場救災作為。
第四大隊選擇平鎮區喬益科技公司辦理火災現場搶救演練，由於現場附近道路狹小、水源不易取得，廠區又是挑高樓層，模擬工廠大樓火災，員工啟動自衛消防編組及通報、避難逃生滅火能力，搭配消防搶救、穿著防護衣救災演練，大大提升工廠防災自救及消防員救災搶救能力。
該大隊表示，如果類似工廠大火，易蓄積大量濃煙，會影響消防人員判斷蓄煙厚度，若廠房存放腐蝕性化學物品，消防人員必須穿著化學防護衣搶救，部分廠區為鐵皮加蓋，遇高熱將軟化塌陷，危害進入搶救的消防員，透過實際模擬演練，可強化消防員救災搶救技能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言