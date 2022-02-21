影／笑氣業者雙北送「氣球」 北市警搗破幕後倉庫

台北市警方日前查獲民眾吸食笑氣，向上溯源破獲上游笑氣業者，查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物，詢後依法裁罰；警方強調，過量吸食笑氣有生命危險，販賣笑氣也將面臨重罰，有心人士勿以身試法。

警方表示，台北市北投分局去年底查獲民眾吸食笑氣，事後配合刑警大隊毒緝中心向上溯源，發現21歲簡姓男子等人以「氣球館」之名掩蓋，用鋼瓶加工包裝後，在雙北地區販賣笑氣，以7公斤裝的笑氣鋼瓶8000元的價格牟取暴利，還標榜「24小時營業」「下單後半小時內專人送達」吸客。

經跟監蒐證，警方2月18日會同新北市環保局人員，簡男位於新北市的倉庫執行稽查，當場查獲簡男等3人，查扣笑氣鋼瓶144瓶、用來吸食笑氣的氣球10餘箱、廣告名片1箱等證物，全案詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送新北市環保局裁罰，依法最重每人將處30萬元罰鍰。