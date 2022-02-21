聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／笑氣業者雙北送「氣球」 北市警搗破幕後倉庫
台北市警方日前查獲民眾吸食笑氣，向上溯源破獲上游笑氣業者，查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物，詢後依法裁罰；警方強調，過量吸食笑氣有生命危險，販賣笑氣也將面臨重罰，有心人士勿以身試法。
警方表示，台北市北投分局去年底查獲民眾吸食笑氣，事後配合刑警大隊毒緝中心向上溯源，發現21歲簡姓男子等人以「氣球館」之名掩蓋，用鋼瓶加工包裝後，在雙北地區販賣笑氣，以7公斤裝的笑氣鋼瓶8000元的價格牟取暴利，還標榜「24小時營業」「下單後半小時內專人送達」吸客。
經跟監蒐證，警方2月18日會同新北市環保局人員，簡男位於新北市的倉庫執行稽查，當場查獲簡男等3人，查扣笑氣鋼瓶144瓶、用來吸食笑氣的氣球10餘箱、廣告名片1箱等證物，全案詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送新北市環保局裁罰，依法最重每人將處30萬元罰鍰。
警方指出，行政院環保署2020年10月30日公告笑氣是第一個列管關注化學物質，台北市政府也在同年11月13日發布「台北市笑氣管制行政規則」，笑氣在常溫下無色無味，吸食過量有生命危險，除吸食、販賣將觸法，致人重傷或死亡最重也可處7年以上徒刑，警方將持續杜絕笑氣危害，有心人切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言