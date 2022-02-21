快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／笑氣業者雙北送「氣球」 北市警搗破幕後倉庫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前查獲民眾吸食笑氣，向上溯源破獲上游笑氣業者，查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物，詢後依法裁罰；警方強調，過量吸食笑氣有生命危險，販賣笑氣也將面臨重罰，有心人士勿以身試法。

警方表示，台北市北投分局去年底查獲民眾吸食笑氣，事後配合刑警大隊毒緝中心向上溯源，發現21歲簡姓男子等人以「氣球館」之名掩蓋，用鋼瓶加工包裝後，在雙北地區販賣笑氣，以7公斤裝的笑氣鋼瓶8000元的價格牟取暴利，還標榜「24小時營業」「下單後半小時內專人送達」吸客。

經跟監蒐證，警方2月18日會同新北市環保局人員，簡男位於新北市的倉庫執行稽查，當場查獲簡男等3人，查扣笑氣鋼瓶144瓶、用來吸食笑氣的氣球10餘箱、廣告名片1箱等證物，全案詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送新北市環保局裁罰，依法最重每人將處30萬元罰鍰。

警方指出，行政院環保署2020年10月30日公告笑氣是第一個列管關注化學物質，台北市政府也在同年11月13日發布「台北市笑氣管制行政規則」，笑氣在常溫下無色無味，吸食過量有生命危險，除吸食、販賣將觸法，致人重傷或死亡最重也可處7年以上徒刑，警方將持續杜絕笑氣危害，有心人切勿以身試法。

警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
21歲簡姓男子等人以「氣球館」之名掩蓋，用鋼瓶加工包裝後，在雙北地區販賣笑氣。記者李隆揆／翻攝
21歲簡姓男子等人以「氣球館」之名掩蓋，用鋼瓶加工包裝後，在雙北地區販賣笑氣。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲簡姓男子等3人及笑氣鋼瓶、吸食氣球、廣告名片等證物。記者李隆揆／翻攝

廣告

延伸閱讀

北市12度以下開設避寒所 呼籲街友「勿喝酒取暖」

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

選戰逼近！美女主播披藍袍 將投入北市中山大同議員選戰

新北聯手北市破獲板橋大型笑氣轉運站 3員工各重罰30萬

相關新聞

台中港一名引水人接引貨輪不慎落海 急救不治

台中港今天東北季風強，一名引水人今天搭船引導貨輪進港時不慎落海，立即被救起並送醫急救，今天下午3點55分宣告不治，事故原...

汽車停路邊玻璃竟爆碎 警方調查禍首應是寒流

新北市樹林區昨天有民眾報案，懷疑停放路邊汽車遭人砸破玻璃，警方到場查無可疑之處，耐心調閱監視器也沒發現有人靠近，推測應該...

影／寒流侵襲七旬老翁迷途凍僵街頭 暖警護送返家

寒流來襲，氣溫急遽下降，台南市71歲吳老先生昨晚徒步外出，結果在安南區開安四街上迷路，寒流風雨中求救，熱心民眾及時向警方...

影／南投警值夜班爽看電視引爭議 縣府今急拆

南投縣政府夜間由縣警局安排警力於大門口駐守，但有民眾爆料，員警值勤時看電視、滑手機，其他巡邏員警還會去探班「摸魚」，遭譏...

高雄男天寒倒臥公園 暖警護送醫

高雄一名48歲林姓男子，外出倒臥在公園，轄區警方鳳山分局員警獲報到場，見他無法起身，找來消防救護員前來，不僅暖心協助將他...

迷上賭鴿欠大批債務 知名改車行尚欣國際行騙百萬被訴

尚欣國際負責人陳男以改車提升性能聞名，因迷上賭鴿欠下大批債務、租金，為償還債務竟鋌而走險，向來廠修車的民眾稱要代為車輛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。