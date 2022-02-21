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台中港一名引水人接引貨輪不慎落海 急救不治

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港今天東北季風強，一名引水人今天搭船引導貨輪進港時不慎落海，立即被救起並送醫急救，今天下午3點55分宣告不治，事故原因由航務單位調查中。

航管中心今天接到通報，58歲鍾姓引水人接引一艘貨輪時，不慎落海，航管中心立即派船支援搜救，引水人落海時立即被救起時無意識，由引水船送抵工作船碼頭，由救護車送往童綜合醫院搶救中；引水人今天中午12點27分被送到醫院時，已經無呼吸心跳，今天下午3點55分宣告不治。

台中港務消防隊表示，今天上午11點41分接獲海巡署通報，有引水人落海，消防隊派人車到淺水船渠準備接手患者，消防隊員搭乘交通船一起前往接駁患者，並在小艇上急救，中午12點10分接觸患者，患者已無呼吸心跳，立即施行CPR，12點13分船艇靠岸，立即將患者送往梧棲童綜合醫院急救。

一名引水人今天在台中港不慎落海，急救不治。 圖／民眾提供
一名引水人今天在台中港不慎落海，急救不治。 圖／民眾提供

患者 引水人 海巡署

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