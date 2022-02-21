台中港一名引水人接引貨輪不慎落海 急救不治

台中港今天東北季風強，一名引水人今天搭船引導貨輪進港時不慎落海，立即被救起並送醫急救，今天下午3點55分宣告不治，事故原因由航務單位調查中。

航管中心今天接到通報，58歲鍾姓引水人接引一艘貨輪時，不慎落海，航管中心立即派船支援搜救，引水人落海時立即被救起時無意識，由引水船送抵工作船碼頭，由救護車送往童綜合醫院搶救中；引水人今天中午12點27分被送到醫院時，已經無呼吸心跳，今天下午3點55分宣告不治。