台中港一名引水人接引貨輪不慎落海 急救不治
台中港今天東北季風強，一名引水人今天搭船引導貨輪進港時不慎落海，立即被救起並送醫急救，今天下午3點55分宣告不治，事故原因由航務單位調查中。
航管中心今天接到通報，58歲鍾姓引水人接引一艘貨輪時，不慎落海，航管中心立即派船支援搜救，引水人落海時立即被救起時無意識，由引水船送抵工作船碼頭，由救護車送往童綜合醫院搶救中；引水人今天中午12點27分被送到醫院時，已經無呼吸心跳，今天下午3點55分宣告不治。
台中港務消防隊表示，今天上午11點41分接獲海巡署通報，有引水人落海，消防隊派人車到淺水船渠準備接手患者，消防隊員搭乘交通船一起前往接駁患者，並在小艇上急救，中午12點10分接觸患者，患者已無呼吸心跳，立即施行CPR，12點13分船艇靠岸，立即將患者送往梧棲童綜合醫院急救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言