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汽車停路邊玻璃竟爆碎 警方調查禍首應是寒流

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區昨天有民眾報案，懷疑停放路邊汽車遭人砸破玻璃，警方到場查無可疑之處，耐心調閱監視器也沒發現有人靠近，推測應該是寒流低溫造成。修車廠技師則說，一旦冷熱不均溫差大，玻璃便容易自爆。

昨天下午1時許，樹林警分局山佳派出所警員李彥宏、黃柏傑獲報趕抵樹林區東興街，民眾報案聲稱準備開車外出，卻發現後側擋風玻璃整片碎裂，懷疑可能遭人惡意砸車。

但2名警員在現場並未查到可疑跡證，調閱監視器只看到玻璃爆裂的瞬間，汽車防盜警示燈突然短暫閃爍，可是沒有任何人靠近，於是聯想到寒流來襲，當地氣溫約僅10度，推測是氣候因素造成。

車廠技師說，攝氏10度不至於讓汽車擋風玻璃凍裂，但玻璃會怕冷熱不均，當內外側膨脹程度不均，便容易碎裂，最常見的狀況就是老車的除霧線故障，導致引擎熄火仍不正常自動加熱，這時如果車外氣溫較低，玻璃內外溫差太大就會自爆，過去類似案例很多。

民眾發現停放路旁汽車的後擋風玻璃破裂，懷疑遭惡意破壞。但警方推測是低溫造成。記者林昭彰／翻攝
民眾發現停放路旁汽車的後擋風玻璃破裂，懷疑遭惡意破壞。但警方推測是低溫造成。記者林昭彰／翻攝
員警獲報到場查看，並未發現可疑之處。記者林昭彰／翻攝
員警獲報到場查看，並未發現可疑之處。記者林昭彰／翻攝
民眾發現停放路旁汽車的後擋風玻璃破裂，懷疑遭惡意破壞。但警方推測是低溫造成。記者林昭彰／翻攝
民眾發現停放路旁汽車的後擋風玻璃破裂，懷疑遭惡意破壞。但警方推測是低溫造成。記者林昭彰／翻攝

監視器 寒流

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