新店工安意外 怪手鏟斗脫落砸中75歲工人送醫

新北市新店區一處工地今天下午1時許發生意外，48歲陳姓男子操作怪手轉向時，疑鏟斗裝設未穩固脫落，砸傷在下方施工的75歲王姓男子，一度失去生命跡象，送醫急救中。

新北市警察局新店分局下午1時許獲報，新店區秀水路上的一處工地發生工安意外，48歲怪手司機陳男當時正操作怪手轉向，疑鏟斗裝設未穩固脫落，砸傷在怪手下方施工的75歲王男。

陳男見狀趕緊打119報案，警消趕抵時，王男一度失去生命跡象，經持續實施CPR後已恢復呼吸心跳，送往新店慈濟醫院急救；警方目前將陳男帶回釐清案情，並通知採證小組採證。

新北市政府勞動檢查處表示，稍早接獲消防局通報後，已立刻派員趕往現場了解，將要求現場停止作業，另將於確認傷者身分後，協助家屬辦理職業災害慰助事宜，並將罹災者個資轉送勞保局提供必要的協助。