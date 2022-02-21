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新北聯手北市破獲板橋大型笑氣轉運站 3員工各重罰30萬

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市環保局18日與北市警察局聯手破獲，位於板橋區某鐵皮工廠的大型笑氣轉運站，該轉運站也是歷次稽查以來規模最大的，現場共查扣144支笑氣鋼瓶，並帶回3名員工偵辦，全案將依違反毒性及關注化學物質管理法規定，每人各裁罰30萬元罰鍰。

繼上周新北市環保局與警察局於元宵夜破獲汐止區笑氣非法貯存轉運站後，18日再度破獲位於板橋的大型笑氣轉運站。環保局表示，北市警察局日前透過下游販賣笑氣行為人（俗稱小蜜蜂），追蹤笑氣運送車輛，發現該車輛行駛至新北板橋區，隨即通報新北環保局展開稽查。經調查發現，該業者標榜隨叫隨送服務並附贈助興工具等，除印製實體名片發送，同時利用網路招攬生意。

環警追蹤車輛至板橋某鐵皮工廠外，進廠突襲稽查，發現工廠內堆放大量待出貨及使用完畢的笑氣鋼瓶，而鋼瓶外還包上藍色品牌外膜，總計查獲144支笑氣鋼瓶、大量氣球、濾嘴、打火機等物品，業者還以搭配出租氣氛燈模擬夜店情境，藉此助興吸引買氣。

環保局表示，這是本市查緝笑氣以來違規案件規模最大的賣家，而自2020年行政院環境保護署將笑氣公告為「關注化學物質」列管後，新北迄今已查獲違規使用，及販賣笑氣案件共83件108人，經統計已沒入591支笑氣鋼瓶。

雖然笑氣目前並未列入毒品分級管制，但環保局提醒，近年來遭不法業者包裝成派對助興劑，其常溫下無色、無味，容易讓人不自覺吸食過量，可能導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重者甚至導致休克或死亡。

環保局強調，違法使用笑氣，依毒性及關注化學物質管理法規定，最高可處30萬元罰鍰，如若致人於死或危害人體健康，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元；同時呼籲民眾若發現有違法販賣使用笑氣的情形，請立即撥打新北市政府1999市民專線反映，而具名舉報毒性及關注化學物質違規案件並提供相關查證資料，經查證屬實且裁罰金額達標者，將可獲得實收罰鍰金額1至3成之檢舉獎金。

現場查獲大量氣球、濾嘴、打火機，業者甚至免費出租氣氛燈模擬夜店情境助興。圖／新北環保局提供
現場查獲大量氣球、濾嘴、打火機，業者甚至免費出租氣氛燈模擬夜店情境助興。圖／新北環保局提供
業者以打火機及名片作為宣傳招攬生意。圖／新北環保局提供
業者以打火機及名片作為宣傳招攬生意。圖／新北環保局提供
新北環保局查獲144支笑氣鋼瓶。圖／新北環保局提供
新北環保局查獲144支笑氣鋼瓶。圖／新北環保局提供

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