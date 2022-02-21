快訊

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

涉嫌抬高進口犀牛報價 李天怡向三立自行請辭

桃園寵物用品店變電箱起火 鄰店濃煙瀰漫急逃生

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區國1中壢交流道附近一家寵物用品店昨天下午門口前變電箱突然失火，變電箱隨即竄出大量濃煙，濃煙瀰漫隔壁水族館、藥局等店家，各店家、民眾爭相緊急逃出，網友PO文擔心「毛小孩」安全熱議，桃園市消防局今天表示，該火警是該店1樓門口變電箱起火燃燒，該局動員警消人車歷時11分鐘撲滅，幸未波及店鋪和人員。

消防局指出，平鎮區民族路二段一家寵物飼料用品店，地上2層加蓋鐵皮屋，該店前門口變電箱起火，冒出陣陣濃煙，相鄰2、3店面都瀰漫濃煙火光，店家、民眾緊急逃出，警消32人及10輛消防車輛趕到，歷時11分鐘撲滅火勢，無人員受困受傷，起火原因將火調查明。

由於寵物用品店起火，網友在「我是中壢人」臉書群組PO文引起關心，有網友擔心「毛小孩」安全，有人說，希望貓狗安全；也有網友留言「該店沒有寵物只賣用品」，也讓喜愛「毛小孩」的網友安心。

桃園市平鎮區一家寵物用品店變電箱起火，大量濃煙火光延燒瀰漫相鄰店家，爭相逃出，無人員受傷受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區一家寵物用品店變電箱起火，大量濃煙火光延燒瀰漫相鄰店家，爭相逃出，無人員受傷受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區一家寵物用品店變電箱起火，大量濃煙火光延燒瀰漫相鄰店家，爭相逃出，無人員受傷受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區一家寵物用品店變電箱起火，大量濃煙火光延燒瀰漫相鄰店家，爭相逃出，無人員受傷受困。記者曾增勳／翻攝

寵物 毛小孩

延伸閱讀

台南市北區公園南路火警 鐵皮貨櫃燃燒冒大量濃煙

桃園3主要傳播鏈25日監測期滿 市府2月底評估

國軍野營教召3/5桃園蘆竹展開 軍方扣手機引反彈

桃園八德民宅火警 車庫起火轎車焚毀

相關新聞

台中港一名引水人接引貨輪不慎落海 急救不治

台中港今天東北季風強，一名引水人今天搭船引導貨輪進港時不慎落海，立即被救起並送醫急救，今天下午3點55分宣告不治，事故原...

汽車停路邊玻璃竟爆碎 警方調查禍首應是寒流

新北市樹林區昨天有民眾報案，懷疑停放路邊汽車遭人砸破玻璃，警方到場查無可疑之處，耐心調閱監視器也沒發現有人靠近，推測應該...

影／寒流侵襲七旬老翁迷途凍僵街頭 暖警護送返家

寒流來襲，氣溫急遽下降，台南市71歲吳老先生昨晚徒步外出，結果在安南區開安四街上迷路，寒流風雨中求救，熱心民眾及時向警方...

托嬰中心新增3幼兒遭不當對待 台中社會局長等自請處分

台中市華興托嬰中心再爆虐童案，市府社會局人員全面檢視多個監視器畫面，發現新增3名幼兒疑似遭受不當對待，林姓和簡姓2名托育...

影／台南小黃疑超車 撞上長榮鋼便橋墩

台南市北區長榮路五段長榮鋼便橋今天上午10點多發生車禍事故，計程車疑因超車後要開上便橋時，突撞上橋墩並橫佔車道，導致後方...

全國唯一專款補助警健檢 竹市今年再提高至4500元

新竹市警察局今舉行2月份治安會報，由市長林智堅表揚5名績優員警，並挺警推動「顧健康、添裝備、建廳舍與補人力」四大政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。