桃園寵物用品店變電箱起火 鄰店濃煙瀰漫急逃生
桃園市平鎮區國1中壢交流道附近一家寵物用品店昨天下午門口前變電箱突然失火，變電箱隨即竄出大量濃煙，濃煙瀰漫隔壁水族館、藥局等店家，各店家、民眾爭相緊急逃出，網友PO文擔心「毛小孩」安全熱議，桃園市消防局今天表示，該火警是該店1樓門口變電箱起火燃燒，該局動員警消人車歷時11分鐘撲滅，幸未波及店鋪和人員。
消防局指出，平鎮區民族路二段一家寵物飼料用品店，地上2層加蓋鐵皮屋，該店前門口變電箱起火，冒出陣陣濃煙，相鄰2、3店面都瀰漫濃煙火光，店家、民眾緊急逃出，警消32人及10輛消防車輛趕到，歷時11分鐘撲滅火勢，無人員受困受傷，起火原因將火調查明。
由於寵物用品店起火，網友在「我是中壢人」臉書群組PO文引起關心，有網友擔心「毛小孩」安全，有人說，希望貓狗安全；也有網友留言「該店沒有寵物只賣用品」，也讓喜愛「毛小孩」的網友安心。
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