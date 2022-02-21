男子身體不適求助卻怕見警 塞毒品給消防員逃逸遭逮
桃園市1名男子因身體不適向消防局報案請求送醫，得知警察也將到場協助，竟將毒品塞給救護人員後逃逸，警方到場立即追緝將人帶回，調查後依毒品危害防制條例送桃園地檢署偵辦。
桃園市警局桃園分局今天表示，景福派出所昨天下午4時許獲報，有民眾身體不適報案請求幫忙送醫，員警接獲消防局通報立即趕往協助，但現場卻不見男子蹤跡，經消防人員告知，求助男子精神恍惚，得知員警要趕來，突然將內有25小包咖啡包的袋子交給消防人員後，就匆忙搭乘電梯下樓離去。
警方表示，男子奇怪舉動讓員警立即進行追緝，下樓後在桃園區民族路與博愛路口發現40歲的林姓男子，立即上前請他配合盤查，但男子先是要求檢查員警證件，隨後又與員警推擠拉扯，甚至高喊警察打人，所幸後續支援警力迅速抵達，合力將林男壓制逮捕。
警方表示，後續測試袋內25包咖啡包有三級毒品反應，員警在調查後，全案依毒品危害防制條例移請桃園地方檢察署偵辦。
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