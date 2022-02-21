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影／台南小黃疑超車 撞上長榮鋼便橋墩
台南市北區長榮路五段長榮鋼便橋今天上午10點多發生車禍事故，計程車疑因超車後要開上便橋時，突撞上橋墩並橫佔車道，導致後方白色轎車追撞計程車車尾，路口堵塞，車輛沒辦法上橋，市警五分局據報派員到場指揮交通，由拖吊車將計程車移置，上午11點35分恢復交通順暢。
「長榮鋼便橋發生車禍，計程車撞上橋墩，請員警到場處理。」市警五分局開元所接獲通報，派員前往疏處，警方將受傷的63歲計程車司機張姓男子送醫，張傷勢擦挫傷，沒有生命危險。警方拖吊車將事故車輛移置，上午11點35分恢復交通。
警方調閱監視錄影畫面，初步研判，計程車沿長榮路行駛，疑因超車後要開上便橋時，不慎撞上橋墩並橫佔車道，造成後方白色轎車追撞計程車車尾。至於車禍真正原因將進一步調查釐清。
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