快訊

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援

直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

男與鄰居不睦毒死家犬報復 檢方依法起訴

中央社 / 嘉義市21日電

嘉義縣黃姓男子與鄰居相處不睦，常有糾紛，被控於去年8月間以農藥毒餌誘殺鄰居家犬報復，犯後還否認犯行，一再矯飾卸責，檢方依違反動物保護法起訴，並建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，61歲黃姓男子與鄰居羅姓男子平日相處不睦，常有糾紛。2人於去年8月11日凌晨在羅男住處前發生言語爭執，黃男揚言「要把你的狗毒死」後忿忿離去。

事後，羅男在門口巡視查看後並未發現異狀，認為黃男只是講氣話，便不以為意返回屋內睡覺。不過黃男同日凌晨竟趁羅男回屋睡覺，將務農以毒殺蝸牛的農藥，摻入雞肉罐頭食品，在製成毒餌後，將毒餌放在羅男住處圍牆大門旁。

同日清晨，羅男飼養的黑色家犬被放出屋外，並食用黃男放置的農藥毒餌後，在附近農田倒臥抽搐嘔吐，經送醫急救仍不治。

警方於同日據報到場，並會同嘉義縣家畜疾病防治所人員處理，發現羅男住處門口遭放農藥毒餌，且在黃男住處旁水溝發現外觀藍色結晶狀的農藥，經家畜所人員採集死亡犬隻胃內容物，檢驗結果確認均含「加保扶」農藥。

黃男到案坦承與羅男發生爭執，且持有「加保扶」農藥、雞肉罐頭食品，但辯稱是晚上騎機車經過羅男住處時，被羅男家犬追，因摔倒才把農藥、雞肉罐頭剛好灑落在羅男住處門口，並不是故意放置毒餌。

檢方審酌黃男犯後還否認犯行，一再矯飾卸責，顯然無悔意，又與被害人羅男為鄰居關係，僅因細故而心生怨懟，竟以農藥毒餌誘殺犬隻殘害生命，除依法起訴外，並建請從重量刑。

嘉義

延伸閱讀

冷！嘉義縣兩天59人送醫 10人OHCA

台東池上興富濕地水鳥死亡 生態專家：不排除誤食農藥

單吃整顆高麗菜還不夠！營養師提醒吃錯高纖食物小心仍便秘

鄰居不睦黑狗遭殃 男涉嫌毒狗依動保法起訴

相關新聞

影／警界超涼缺？南投警值夜守縣府看電視滑手機被檢舉

有民眾向媒體爆料，南投縣政府每日晚間由縣警局保安警察隊安排警力，於大門口值勤守望至隔日，而駐守時不用處理警察業務，還能看...

高雄恐怖情人不滿被分手 女多次潑漆、砸車還縱火

高雄52歲王姓女子疑不滿48林姓男友與她分手，經常前往林男住處潑漆、砸車將近10次，即使林申請保護令，王女卻未罷休，日前...

全國唯一專款補助警健檢 竹市今年再提高至4500元

新竹市政府警察局今舉行2月份治安會報，由市長林智堅表揚5名績優員警，並挺警推動「顧健康、添裝備、建廳舍與補人力」四大政策...

影／工程師投資網路商城遭詐 已投350萬還要解百萬定存

台中市林姓工程師近日在交友平台結識綽號「家怡」的女網友，信其推薦投資「跨境易購商城」，陸續投入350萬元，18日前往銀行...

台中港風強 引水人不慎落海送醫急救

台中港今天因東北季風影響風勢強，一名領港員今天搭船引導貨輪進港時不慎落海，立即被救起並送醫急救，目前仍在急救中。

台東池上母女3人燒炭 一氧化碳中毒送醫急救中

台東縣池上鄉大埔村今天中午發生疑似燒炭一氧化碳中毒事件，年約45歲女子意識模糊，現場另有2名10歲、12歲女童，也有一氧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。