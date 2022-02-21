影／工程師投資網路商城遭詐 已投350萬還要解百萬定存

台中市林姓工程師近日在交友平台結識綽號「家怡」的女網友，信其推薦投資「跨境易購商城」，陸續投入350萬元，18日前往銀行欲解100萬元定存，幸好行員機警詢問，投資金額已無回饋金入帳，研判林已中了詐騙集團的陷阱，趕緊通知警方到場，林在聽取警方說明後，才驚覺受騙上當。

台中市第二警分局永興派出所巡佐林泰宏、警員吳宙澄接獲國泰世華銀行報案，疑似有詐騙案件，趕往銀行發現，林姓工程師在網路交友平台，認識一名女網友「家怡」，網友每天透過電話噓寒問暖，林因為信任網友介紹的賺錢管道，也認同近年因疫情影響，消費者轉趨於電商平台購買商品，林認為有商機，陸續投資「跨境易購商城」。

林姓男子表示，該商城主打「買越多回饋越多」消費高返利模式，獲利方法是消費越多可以領到越多的回饋金，自農曆春節前夕已陸續投入350萬元，18日又再度前往銀行欲解除定存新台幣100萬元，當天辦理解除定期存款的過程中，有透露前兩次的獲利回饋都還沒拿到，才讓行員懷疑有異。

林姓男子說，該商城的客服人員表示需先繳納稅金才可以領取獲利回饋，他才會到銀行欲解除定存。

警方一聽就認定是以新手法包裝的老哏的詐騙模式，勸導「網路不可信，尤其是交友叫你投資的」，林才相信自己遇到愛情詐騙，打消匯款念頭，員警依程序受理投資詐騙案，林也自嘆遇人不淑。