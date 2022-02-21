影／警界超涼缺？南投警值夜守縣府看電視滑手機被檢舉

有民眾向媒體爆料，南投縣政府每日晚間由縣警局保安警察隊安排警力，於大門口值勤守望至隔日，而駐守時不用處理警察業務，還能看電視、滑手機，期間還有其他巡邏警來探班「摸魚」聊天，大呼是「警界的超級『涼缺』」，並質疑值勤警力根本是爽領月薪5至8萬元以上的「高級保全」。

經了解，該夜間駐守勤務，過去是由縣府人員輪流值勤，但因曾發生潑糞事件，因此在該大樓重建後，為提高見警率，降低類似情事發生，改由警方派駐人力，但非同一人執行該駐守勤務，而是由保安警察隊27名隊員排班輪值， 每天輪派3人，每次4或6小時換班，期間毋須巡邏，僅需駐守值勤台旁查察進出人員。

只不過，南投縣政大樓一樓大門口值勤台下方，確實放置一台電視，打開來還有第四台可觀看，且現在人手一機，因此值勤員警多會看電視、滑手機，也有拿來看書準備晉升考試的，值勤期間也確有其他巡邏員警會去打招呼聊天，甚至坐下來一起滑手機、看電視；有保安警私下坦言，大家因此都很喜歡該值班勤務。

對此，南投縣警局保安警察隊副隊長陳龍進表示，因該勤務較單純，且夜間出入人員不多，又多為持有門禁卡的縣府人員，而縣府體恤員警深夜值勤，裝設小型電視，隊部也在考量安全及不影響任務的前提下，可觀看新聞了解輿情任務，手機使用則僅限於處理公務，因此用在私人用途或看其他節目均禁止。

至於有巡邏員警到縣府探班聊天，陳則說，因縣府大樓設有巡邏箱，巡邏警力前往查察為其勤務，但停留時間，原則上以15分鐘為限，無正當理由或處理公務，不得拖延巡邏勤務，更不能留置該處滑手機，後續將針對同仁相關爭議行為展開調查，若確認相關行為屬實將視情況議處，並與縣府協調評估電視存在的妥適性。