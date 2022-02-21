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又是GPS導航誤導 桃園男1家陷偏僻泥濘路警急救援
桃園市39歲孫姓男子前天周末開車，一家4人口準備前往復興區三光里一處露營區露營，因不熟悉路況，他被汽車GPS導航系統誤導到復興一處果園，他發覺錯誤倒車，意外陷入泥濘產業道路中，車子無法動彈，經報警才透過民間人士支援挖土機才得救。
警方指出，孫男與妻子一家4人開車，準備前往復興區三光一間露營區露營，孫男不熟悉道路，依照GPS導航系統路線行駛，不料導航系統將他導引至復興區一處果園產業道路，他發現錯誤車，意外陷入泥濘道路打滑動彈不得，一家4人卡在偏僻果園產業道路，緊張向警方求助。
大溪警分局三光派出所副所長高義光表示，警方據報，發現該產業道路山區偏遠，一時找不到拖吊車，乃臨時徵調山區施工的小型挖土機救援，包商老闆同意，怪手連同2名工人到現場用鋼索連結拖拉，花了近4小時脫困，讓孫男一家繼續露營行程。
警方今天上午表示，車輛行駛不能全靠導航系統，要隨時注意路況，避免行車危險。
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