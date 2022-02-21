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影／蘆洲住宅竊案損失百萬 因未查獲贓物嫌犯1萬元交保

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區春節期間發生1件住宅竊案損失超過百萬元，警方2天之後循線拘提1名剛假釋出獄的慣犯到案，可惜因未查獲贓物，竊嫌否認犯行，移送地檢署訊後僅被諭令1萬元交保候傳，讓被害人深感無奈，警方表示將持續追查贓物下落。

翁姓被害人年前返鄉5天，大年初二傍晚回到蘆洲區九芎街住家，發現房間電燈亮著，查看赫見保險櫃被搬出拆卸門片，現金80萬元和金飾、珠寶、鑽石、名表全部遭竊，屋後鐵窗也被剪開。

警方獲報展開調查，研判竊嫌是從被害人住家後側破壞鐵窗侵入，擴大調閱周邊監視器，鎖定1嫌在初二凌晨4時許，騎乘機車停放附近，再徒步到社區侵入1樓住宅行竊。

監視器且拍到嫌犯手提1個背包離去，走一小段路甚至還要換手拿，看似背包很重，然後再換乘機車離去。員警沿途追蹤到三重區大勇街，並辨識出車牌號碼，鎖定52歲劉姓慣竊，經向新北地檢署申請拘票獲准，4日拘提到案。

劉姓男子的竊盜前科超過10條，進出監獄多次，今年1月19日才剛假釋出獄，2月2日又被懷疑再犯，但因警方未在他的住處尋獲贓物，即便監視器錄到他的身影出現於案發地點附近，劉男仍矢口否認行竊，檢察官訊後諭令1萬元交保候傳。

這樣的結果令被害人深感無奈，感嘆辛苦工作30幾年存下的財物與回憶被偷追不回來，竊賊仍然逍遙法外。警方則表示仍將持續追查贓物下落。

被害人住家鐵窗遭剪開。記者林昭彰／翻攝
被害人住家鐵窗遭剪開。記者林昭彰／翻攝
被害人家中保險櫃被搬移、拆卸門片，現金和首飾珠寶全部遭竊。記者林昭彰／翻攝
被害人家中保險櫃被搬移、拆卸門片，現金和首飾珠寶全部遭竊。記者林昭彰／翻攝
被害人遭竊的翡翠鑽戒。記者林昭彰／翻攝
被害人遭竊的翡翠鑽戒。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到嫌犯手提背包徒步離開遭竊住宅。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到嫌犯手提背包徒步離開遭竊住宅。記者林昭彰／翻攝

監視器

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