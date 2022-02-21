工廠火警危險度高 桃市消防第三大隊染整廠搶救演練
為強化工廠業者針對火災的應變能力，並提升消防人員對轄區工廠的熟悉程度，桃園市消防局第三大隊今天上午在觀音區新坡分隊轄區東齊染整公司舉辦「工廠火警搶救暨大量傷患處置演練」，出動各式消防車輛18輛及50名消防人員。
新坡分隊長葉昱麟說，考量染整工廠存有危險物品及大量可燃物，為了降低消防員搶救風險，並提升消防搶救效率，協調業者並結合鄰近各消防分隊辦演練，演練情境的起火地點設定於1樓危險物品儲存場所旁，火勢經由通風管道延燒，且廠內濃煙密布造成多名員工逃生受傷，1名員工受困。廠方通報119和啟動自衛消防編組，廣播通知廠內作業人員疏散至指定地點，並由避難引導班集結點名。
消防人員抵達現場，指揮官立依據消防局規畫的「化學災害搶救通用流程」實施搶救，包括利用4色封鎖線劃設冷、暖、熱區，與穿著消防衣及大號C型防護衣入室搶救。第三大隊長簡慈彥表示，遇化學物品災害，正確搶救比搶救快重要，平時灌輸業者正確的防災觀念，才能使災損程度降到最低。
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