新北OHCA救活率從3.4%升10.8% 上百消防員受表揚

新北市長侯友宜今日上午9時許在市府主持消防大隊長晉升授階典禮，他說，新北OHCA（到院前心肺功能停止）救活率能從3.4%成長至10.8%都是仰賴消防弟兄的努力。

侯友宜為大隊長羅凱文及新任秘書室主任等9名人員授與配階，同時表揚新北市110年度13位救災救護菁勇人員，並勉勵111年度全國分發人數最多的103名新進消防弟兄。

本次升遷為配合考試院發布各外勤大隊長職務位階，比照各警察分局長由單列9職等調高為9至10職等，讓繁重的勤務可以與職等相符合，所以他們特別辦理授階典禮，希望以實際行動鼓舞第一線消防指揮官士氣，此次調整同時也是賦予各消防大隊長更高的職責。

新北市消防局表示，此次接受表揚為110年度13位英勇的救災救護消防人員，包含110年度急救OHCA患者康復出院最多的林宥儒(成功救回5人) 、119救護線上指導成功最多的許玉儒(119線上指導成功41件)、住警器安裝戶數最多的鍾榮鴻(安裝戶數522戶)。

以及今年農曆過年期間在三重區長壽西街發生民眾受困之住宅火警案件，成功救出3位民眾的陳振瑋、劉青峻及童彥銘及其他執行各項消防勤業務的有功人員。這些冒險犯難的英勇消防同仁，在民眾最危急的時刻現身，搶救市民寶貴生命。

消防局指出，新北扮演著全國防救災領頭羊的角色，過去3年多來，新北市119派遣效率19秒為六都最快，在山難、水域救援部分，也成功救援577個人、OHCA康復出院率更是從3.4%提升達到10.8%，成功救活1660人，讓新北市更加安全。

侯友宜表示，消防人員一直給人正義勇敢急先鋒的印象，社會安全穩定全都有賴消防人員的奉獻與付出。今天特別恭喜大隊長的升任，比照警察分局長由單列9職等提升到9到10職等，讓職務序列與勤務繁重程度能夠符合，可謂遲來的正義。