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高雄恐怖情人不滿被分手 女多次潑漆、砸車還縱火
高雄52歲王姓女子疑不滿48林姓男友與她分手，經常前往林男住處潑漆、砸車將近10次，即使林申請保護令，王女卻未罷休，日前更前往對方住處縱火，所幸未造成傷亡。警方循線通知王女到案，還一度否認犯行；警詢後，將她依公共危險、違反保護令罪嫌移送。
網友在臉書「大寮林園大小事」貼文指出，住大寮中庄的林男與王女曾為男女朋友，分手後，王多次到林住處潑漆、砸車。即使事後林男申請保護令，王女仍無視保護令，持續騷擾。
網友還說，王女於2月19日凌晨2時許到林男住家縱火，所幸，隔壁鄰居發現報警，才未釀大禍；但網友質疑，王脫序行為，不斷上演，另林提心吊膽，也質疑保護令效用。
火警發生當下，消防獲報前往滅火，共造成大門紗網遭燒毀，及停在路旁的機車受波及；警方獲報後，展開調查，當天清晨5時37分王女自行到案。
但王女到案後仍否認犯行，但警方依據監視器畫面，比對身形、穿著以及頭髮有輕微燒灼痕跡，又發現曾到加油站取油，令她百口莫辯。
另外，王女過去曾對林男車輛潑漆、砸車將近10次，也明顯違反保護令，警詢後，將她依公共危險罪、違反保護令罪移送。
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