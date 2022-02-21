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首支國家認證中型搜救隊 台東消防特搜能力不凡受肯定

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣消防局特種搜救隊本月18至20日到南投竹山訓練中心評測，展現訓練有素的搜索及救援技術和緊急醫療處理能力，通過地震災害搶救情境式的各項模擬檢測，通過國內首支中型搜救隊國家認證，也顯示台東縣消防局特種搜救隊不凡救援能力。

內政部消防署為強化災害應變處理與提升救援效率，110年起參考聯合國標準，推動特種搜救隊國家認證計畫，分二階段檢核，首先為書面資料實地查核，針對搜救隊員資格、裝備器材等文件審查，第二階段為36小時不間斷實質檢測。

內容針對USAR五大功能編組管理、搜索、救援、醫療及後勤檢測16大項，計有151點評估項目進行地震災害搶救情境式模擬檢測，內容包含針對倒塌建物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，也有安排真人及假人受困者，必須要將受困者安全順利救出。

台東縣消防局特種搜救隊過去曾參與台南及花蓮重大震災，及高雄氣爆等重大災害搶救，也是參與「國際人道救援工作」輪值縣市之一，此次動員55名搜救人員參加評測，除36名消防員、7名義消，還有8名民間人士、3名醫護、1名土木技師。

台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局特種搜救隊，昨天通過檢測，獲國內首支中型搜救隊國家認證。圖／台東縣消防局提供

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