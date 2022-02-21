聽新聞
test
0:00 / 0:00
強風致福富輪斷纜撞船還擱淺 台中港務長：加強繫纜巡查
台中港前天受到東北季風強風影響，停靠台中港44號碼頭的巴拿馬籍祥富輪因強風斷纜漂流，碰撞停靠45號碼頭的香港籍亞威輪，造成亞威輪船尾欄杆損毀及船艉部分外板凹陷，祥富輪則南飄至對岸淺灘區擱淺，昨天搶救脫困。台中港務分公司今天表示，強風下，將加強巡查船隻繫纜工作。
台中港務分公司港務長陳中龍今天說明，祥富輪在周六凌晨停靠台中港44號碼頭，因東北季風強勁，港內風速相當8級風以上，祥富輪因風強而斷纜，纜繩全部斷掉，漂流後撞上停在碼頭的亞威輪貨櫃船，撞到船首，目前對港口設施沒有太大影響，有一組燈組受損傷，持續調查。
他說如果劇烈天候再增強，將考慮讓受風面強的碼頭不要排船，或作業中船隻停止作業，移到別碼頭作業。
陳中龍表示，二船碰撞事件，航港局中部航務中心目前正調查中，這種強風下，港區會再加強巡查繫纜工作；亞威輪被撞到船尾，欄杆撞凹損，船體部分損傷，祥富輪目視看起來無大礙，仍需中航中心評估，決定是否讓二艘船離港。
祥富輪停靠44號碼頭，前天被強風吹襲，發生斷纜碰撞停泊45號碼頭的亞威輪，造成亞威船尾欄杆損毀及船艉部份外板凹陷，立即通知亞威輪加強繫纜，祥富輪南飄被強風吹到對岸淺灘區擱淺。
台中港務分公司昨天上午召開第一次緊急應變會議，由引水人嘗試登輪評估，調派3艘5000匹馬力以上大拖，昨天中午利用滿潮時，出動拖船拖救，在鍾朝昌及林高慶二位領港指揮下，費盡千辛萬苦，終於自淺灘擱淺區拖救成功，引領脫險回靠碼頭檢修，安全靠上43號碼頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言