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強風致福富輪斷纜撞船還擱淺 台中港務長：加強繫纜巡查

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港前天受到東北季風強風影響，停靠台中港44號碼頭的巴拿馬籍祥富輪因強風斷纜漂流，碰撞停靠45號碼頭的香港籍亞威輪，造成亞威輪船尾欄杆損毀及船艉部分外板凹陷，祥富輪則南飄至對岸淺灘區擱淺，昨天搶救脫困。台中港務分公司今天表示，強風下，將加強巡查船隻繫纜工作。

台中港務分公司港務長陳中龍今天說明，祥富輪在周六凌晨停靠台中港44號碼頭，因東北季風強勁，港內風速相當8級風以上，祥富輪因風強而斷纜，纜繩全部斷掉，漂流後撞上停在碼頭的亞威輪貨櫃船，撞到船首，目前對港口設施沒有太大影響，有一組燈組受損傷，持續調查。

他說如果劇烈天候再增強，將考慮讓受風面強的碼頭不要排船，或作業中船隻停止作業，移到別碼頭作業。

陳中龍表示，二船碰撞事件，航港局中部航務中心目前正調查中，這種強風下，港區會再加強巡查繫纜工作；亞威輪被撞到船尾，欄杆撞凹損，船體部分損傷，祥富輪目視看起來無大礙，仍需中航中心評估，決定是否讓二艘船離港。

祥富輪停靠44號碼頭，前天被強風吹襲，發生斷纜碰撞停泊45號碼頭的亞威輪，造成亞威船尾欄杆損毀及船艉部份外板凹陷，立即通知亞威輪加強繫纜，祥富輪南飄被強風吹到對岸淺灘區擱淺。

台中港務分公司昨天上午召開第一次緊急應變會議，由引水人嘗試登輪評估，調派3艘5000匹馬力以上大拖，昨天中午利用滿潮時，出動拖船拖救，在鍾朝昌及林高慶二位領港指揮下，費盡千辛萬苦，終於自淺灘擱淺區拖救成功，引領脫險回靠碼頭檢修，安全靠上43號碼頭。

台中港昨天強風下，二艘貨輪碰撞受損。圖／民眾提供
台中港昨天強風下，二艘貨輪碰撞受損。圖／民眾提供

碼頭 東北季風

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