台中市警局中高階警官異動 今發布117人名單

台中市警局今天發布117名中高階警官異動名單，其中包含兩線四、兩線三星的中高階警官，包括交大副大隊長、各分局副分局長、婦幼隊副隊長等，其中市警局所屬機關副主官職務調整8人、分駐(派出)所所長職務調整20人。

台中市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，本局所屬交通警察大隊副大隊長、各分局副分局長、婦幼警察隊副隊長及第六序列職務以下職缺，經參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討。

全案經核定調整117人，其中本局所屬機關副主官職務調整8人、分駐(派出)所所長職務調整20人（共28人）如下，交通警察大隊副大隊長、各分局副分局長及婦幼警察隊副隊長異動人員今到任，餘人員統一於23日(周三)到任：

名單如下：

1、 本局民防管制中心專員劉財炎調任本局交通警察大隊副大隊長。

2、 大甲分局副分局長蔡翊民調任本局烏日分局副分局長。

3、 本局保防科股長蕭旭成調陞本局大甲分局副分局長。

4、 本局第一分局副分局長林志勇調任本局第五分局副分局長。

5、 本局豐原分局副分局長陳維耿調任本局第一分局副分局長。

6、 本局東勢分局副分局長何孟宗調任本局豐原分局副分局長。

7、 本局清水分局督察組組長吳大勇調陞本局東勢分局副分局長。

8、 本局婦幼警察隊偵防組組長李翠娥調任本局婦幼警察隊副隊長。

9、 本局第五分局松安派出所警務員兼所長張勝記調任第六分局西屯派出所警務員兼所長。

10、 本局第四分局黎明派出所警務員兼所長林澤聰調任第五分局松安派出所警務員兼所長。

11、 本局烏日分局烏日派出所警務員兼所長江明儒調任第四分局黎明派出所警務員兼所長。

12、 本局烏日分局龍井分駐所警務員兼所長李文競調任烏日分局烏日派出所警務員兼所長。

13、 本局第六分局警務員林柏豪調任烏日分局龍井分駐所警務員兼所長。

14、 本局交通警察大隊警務員賴進忠調任豐原分局頂街派出警務員兼所長。

15、 本局大甲分局義里派出所警務員兼所長王宏明調任大甲分局警備隊隊長。

16、 本局大甲分局外埔分駐所警務員兼所長紀適華調任大甲分局義里派出所警務員兼所長。

17、 本局第一分局警備隊隊長李有志調任大甲分局外埔分駐所警務員兼所長。

18、 本局第六分局何安派出所警務員兼所長游銘鋒調任豐原分局警備隊隊長。

19、 本局第二分局永興派出所警務員兼所長蕭登元調任第六分局何安派出所警務員兼所長。

20、 本局大雅分局大雅派出所警務員兼所長蔡易儒調任第二分局永興派出所警務員兼所長。

21、 本局大雅分局馬岡派出所警務員兼所長賴克温調任大雅分局大雅派出所警務員兼所長。

22、 本局政風室警務員林武傑調任大雅分局馬岡派出所警務員兼所長。

23、 本局第五分局北屯派出所警務員兼所長張元瑞調任第五分局四平派出所警務員兼所長。

24、 本局第五分局四平派出所警務員兼所長麥建仁調任第五分局北屯派出所警務員兼所長。

25、 本局大雅分局潭北派出所警務員兼所長廖敏男調任豐原分局豐東派出所警務員兼所長。

26、 本局少年警察隊督察員莊昆穎調任大雅分局潭北派出所警務員兼所長。

27、 本局和平分局雙崎派出所巡官兼所長林冠宇調任霧峰分局四德派出所巡官兼所長。