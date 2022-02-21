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新北32歲男發完臉書後 爬社區13層樓頂墜地當場死亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

廖姓男子（32歲）今天早上6點多，從新北市汐止區福德二路住家社區頂樓墜落柏油路面，當時「砰！」好大一聲，住戶紛紛出外查看，救護人員到場，發現他明顯死亡，無送醫。

警方獲悉，到場拉封鎖線進行採證，排除外力因素。據了解，廖男從13層樓高的大樓頂樓墜地，全身骨折、頭部嚴重出血，當場死亡。

據悉，死者從事服務業、工作穩定，生前留有遺書，上周曾在個人臉書上寫下「人生好難……」，最近一則貼文則是今天早上6點「在(再之誤)見了，各位」。

死者經指認後無誤，家屬對死因無意見。警方依序報請檢察官相驗，並持續調閱相關資源，釐清墜樓原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市汐止區今天早上發生墜樓意外，死者當場死亡，未送醫。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天早上發生墜樓意外，死者當場死亡，未送醫。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天早上發生墜樓意外，死者當場死亡，未送醫。記者翁至成／翻攝
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