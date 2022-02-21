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老父退休還開小黃養家 35歲啃老男沒錢卻持刀連搶2超商

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

長期待業的35歲蘇姓男子昨天向老父要不到錢，昨天下午在苗栗縣竹南鎮持水果刀涉嫌強盜2家雜貨店，得手1000元，與店家發生扭打時，警方據報迅速趕到壓制逮人。兩案無人受傷，蘇姓男子移送法辦，法官裁定羈押。

竹南警察分局大同派出所昨天下午1點37分接獲通報，線上5名警力趕到竹南鎮仁愛路一家雜貨店，發現蘇男與老闆的兒子扭打。員警壓制逮捕上銬，查扣作案水果刀，帶蘇男回派出所調查，幸無人受傷。

蘇男落網2個小時，警方又接獲報案，竹南鎮仁愛路另一家雜貨店昨天下午1點30分，遭1名男子持水果刀涉嫌恐嚇被害人交出錢財，並從被櫃檯拿走1000元後離去，警方比對查出也是蘇男犯案。

警方調查，蘇男高中肄業後就沒有工作，老父退休以後為了養家還繼續開計程車，昨天蘇男要不到錢，持水果刀先到第一家雜貨店行搶，因店主行動不便，任他拿走1000元，接著到距離400公尺外的第二家雜貨店，老闆的兒子、女兒都在店內，也踢到鐵板。

竹南警分局長廖修鴻表示，大同派出所迅速到場壓制逮捕持刀做案犯嫌，表現優異，並嚴厲譴責暴力犯罪行為，對於傷害民眾生命財產安全的任何惡徒，警方絕不寬貸。

蘇姓男子昨天接連在苗栗縣竹南鎮持水果刀涉嫌搶劫2家雜貨店，警方逮人移送法辦。記者范榮達／翻攝
蘇姓男子昨天接連在苗栗縣竹南鎮持水果刀涉嫌搶劫2家雜貨店，警方逮人移送法辦。記者范榮達／翻攝
蘇姓男子昨天接連在苗栗縣竹南鎮持水果刀涉嫌搶劫2家雜貨店，警方逮人移送法辦。記者范榮達／翻攝
蘇姓男子昨天接連在苗栗縣竹南鎮持水果刀涉嫌搶劫2家雜貨店，警方逮人移送法辦。記者范榮達／翻攝

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