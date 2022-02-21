苗栗男子持刀連搶2店 得手1000元遭警民合力逮捕

苗栗35歲蘇姓男子持水果刀在竹南鎮仁愛路接連行搶2店家，在第1間店得手新台幣1000元後，又到附近第2間店下手，結果與業者兒子發生扭打，警方獲報到場，聯手壓制；蘇男遭依強盜罪嫌聲押獲准。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長許豐都今天接受媒體聯訪表示，大同派出所19日下午接獲報案指稱，竹南鎮仁愛路上的店家內有歹徒持刀要搶劫，隨即派遣4名員警趕往現場，抵達時看到受害店家老闆的兒子與犯嫌爆發扭打，員警立即上前協助壓制。

所幸受害店家沒有損失，也無人受傷，正當員警將35歲蘇姓犯嫌帶回偵訊之際，仁愛路上又有店家報案表示，遭陌生男子闖入，持水果刀恐嚇交出錢財，被害人為了自身安全不敢妄動，隨後男子逕自從櫃台搶走1000元，揚長而去。

警方進一步調查，發現原來2起案件都是蘇嫌所為，他在第1次搶奪商店成功後，食髓知味，馬上又持刀前往距離約400公尺外的另外一家商店搶劫，但卻踢到鐵板，遭被害人和員警聯手壓制逮捕。

蘇嫌供稱，因「沒錢」才會尋找偏僻的雜貨店行搶，原以為傳統商行都是老人家顧店，比較容易得手，沒想到行搶第2間店時，老闆的兒子剛好在家並加以反抗，員警又迅速到場。

警方調查，蘇嫌高中肄業後沒工作，犯案當天向開計程車的父親要錢未果，竟持刀連續行搶，警詢後依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。