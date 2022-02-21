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最貴情人節禮物 員警1招幫她省近7萬

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉1名女子日前到銀行準備匯6萬8千元給快遞公司，行員機警察覺有異報警，警方到場後根據黃女聊天紀錄和通訊軟體中簡體字研判這是常見的「假交友，真詐財」，也幫助女子保住辛苦賺得的血汗錢。

嘉義縣警察局水上分局水上派出所日前接獲京城銀行水上分行吳姓行員電話，稱1名黃姓女子至銀行臨櫃匯款新臺幣6萬8000元給快遞公司，以便可以接收國際包裹，疑似遭騙，警方立即趕赴銀行瞭解情形。

黃女表示，透過網路認識一名男網友，雙方用通訊軟體「WeChat」聊天一段時間後，該男表示情人節快要到了，要送手機給她當作情人節禮物，後來卻接到自稱貨運公司人員告知，包裹遭海關扣留需要暫付6萬8000元才能將包裹領出。

黃女心急想要趕快領取包裹，聽從貨運公司人員指示前往銀行匯款，所幸吳姓行員機警查覺有異報警處理。警方到場徵求黃女同意後查看「WeChat」聊天紀錄，發現中文簡體對話，明顯是假交友詐騙模式，這時黃女才恍然大悟自己遇到詐騙集團，感謝行員及警方及時出面阻止，保住辛苦的血汗錢。

嘉義縣警察局水上分局長張澤銘呼籲，網路世界虛虛實實，民眾網路交友一定要小心謹慎，若在網路上結識網友，對方以投資、借款、匯款或寄送包裹等名義，要求與金錢有關援助費用，都是詐騙集團慣用的技倆。

嘉義縣水上派出所員警日前接獲報案，指1名黃姓女子要匯錢給快遞公司，察覺有異報警。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣水上派出所員警日前接獲報案，指1名黃姓女子要匯錢給快遞公司，察覺有異報警。記者莊祖銘／翻攝
黃女要匯錢給快遞公司，所幸在員警阻攔下打消念頭。記者莊祖銘／翻攝
黃女要匯錢給快遞公司，所幸在員警阻攔下打消念頭。記者莊祖銘／翻攝

詐騙集團 警察 嘉義

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