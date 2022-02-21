快訊

福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

減肥喝燕麥奶反而變胖 一表看懂豆漿、牛奶、燕麥奶差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大雨中橫公路落石 和平警徒手推走百公斤大石

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

持續下雨，台中和平區的中橫公路昨晚出現落石，巡邏員警發現，下車搬移落石，其中一塊重逾百公斤，派出所長使勁全力滾石到路旁，警方提醒山區下雨中橫公路容易有落石，民眾行經中橫公路要小心。

中市和平區中橫公路中橫公路24.1公里和36.6公里處，昨晚發生零星落石，和平警分局天輪派出所長許鍾煌、警員張元榮昨晚執行巡邏勤務，開車經過發現落石，立即下車清理路面。

兩人後來繼續往前巡邏經第二處落石區，發現石頭掉落路中間，在場警戒，望向山上，監看有無持續落石，所長徒手搬移重逾百公斤的大石至路旁，防範用路人因夜晚下雨視線不良，碰撞輾壓造成危險。

和平警分局提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打110通知員警前往協助處理。

昨晚大雨，台中和平區的中橫公路有二處落石，巡邏員警下車移除落石。圖／警方提供
昨晚大雨，台中和平區的中橫公路有二處落石，巡邏員警下車移除落石。圖／警方提供
昨晚大雨，台中和平區的中橫公路有二處落石，巡邏員警下車移除落石。圖／警方提供
昨晚大雨，台中和平區的中橫公路有二處落石，巡邏員警下車移除落石。圖／警方提供

中橫公路 落石

延伸閱讀

投89線坍斷交通 居民繞路返家塞追雪車流成苦主

瓜地馬拉地震規模6.2 建物倒塌壓車、落石遍地

搶通不到1周 「全台最爛的路」投89線又落石坍方

下雨+地震 台2線落石 驚見山壁有巨大孤石倒懸岌岌可危

相關新聞

最貴情人節禮物 員警1招幫她省近7萬

嘉義縣水上鄉1名女子日前到銀行準備匯6萬8千元給快遞公司，行員機警察覺有異報警，警方到場後根據黃女聊天紀錄和通訊軟體中簡...

台東關山豐田路民宅清晨惡火 70歲老翁燒燙傷救出送醫

台東縣關山鎮豐田路忑木造瓦房，今天清晨5時許不明原因失火，木造建築瞬間已全面燃燒，附近鄰居發現除報警，也進入屋內救出年約...

高速變換車道 下一刻自撞3死

三名男子昨天凌晨共乘白色轎車，行經國道一號南向泰山轉接道時高速撞上五楊高架匝道與平面道的分隔護欄，車體嚴重變形，一人被拋...

老父退休還開小黃養家 35歲啃老男沒錢卻持刀連搶2超商

長期待業的35歲蘇姓男子昨天向老父要不到錢，昨天下午在苗栗縣竹南鎮持水果刀涉嫌強盜2家雜貨店，得手1000元，與店家發生...

影／大雨中橫公路落石 和平警徒手推走百公斤大石

持續下雨，台中和平區的中橫公路昨晚出現落石，巡邏員警發現，下車搬移落石，其中一塊重逾百公斤，派出所長使勁全力滾石到路旁，...

車衝出山路 小黃當氣墊保命

卅歲翁姓女子駕車行經新竹縣寶山鄉，疑因山路蜿蜒，加上天雨路滑晚上視線不佳，車子衝出護欄飛下邊坡，從天而降直接砸中停放路旁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。