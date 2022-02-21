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影／大雨中橫公路落石 和平警徒手推走百公斤大石
持續下雨，台中和平區的中橫公路昨晚出現落石，巡邏員警發現，下車搬移落石，其中一塊重逾百公斤，派出所長使勁全力滾石到路旁，警方提醒山區下雨中橫公路容易有落石，民眾行經中橫公路要小心。
中市和平區中橫公路中橫公路24.1公里和36.6公里處，昨晚發生零星落石，和平警分局天輪派出所長許鍾煌、警員張元榮昨晚執行巡邏勤務，開車經過發現落石，立即下車清理路面。
兩人後來繼續往前巡邏經第二處落石區，發現石頭掉落路中間，在場警戒，望向山上，監看有無持續落石，所長徒手搬移重逾百公斤的大石至路旁，防範用路人因夜晚下雨視線不良，碰撞輾壓造成危險。
和平警分局提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打110通知員警前往協助處理。
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