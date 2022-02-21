台東關山豐田路民宅清晨惡火 70歲老翁燒燙傷救出送醫

台東縣關山鎮豐田路忑木造瓦房，今天清晨5時許不明原因失火，木造建築瞬間已全面燃燒，附近鄰居發現除報警，也進入屋內救出年約70歲行動不便老翁，背部有些微燒燙傷，消防隊到場後約6時將火撲滅，將老翁送關山慈濟醫院救治，起火原因仍待調查。

台東縣消防局表示，今天清晨5點15分接獲報案，關山鎮豐田路一棟木造民宅發生火警，指揮中心立即派遣關山、海端、鹿野消防分隊到場，現場為1樓木造瓦房，已經全面燃燒，消防隊立刻拉水線救火。