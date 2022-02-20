影／BMW逆向撞倒紅綠燈桿 害住戶停電駕駛卻落跑
1輛黑色BMW轎車今天凌晨2點多，在嘉義市南京路、漢口路口涉逆向衝撞便利超商門口的小貨車，更撞斷紅綠燈桿，但警消獲報趕到現場，車內的人已棄車潛逃。該車車主供稱，借給妹妹的男友使用，警方目前暫未聯繫上，積極找人中；市府將待天氣轉好，修復變電箱及電桿，並對肇事者求償。
警方查出，BMW轎車凌晨2點多，沿南京路往南，行經漢口路時，衝往對向的便利超商，擦撞停在門口的1輛貨車，及一旁紅綠燈，又波及變電箱、3輛機車，紅綠燈桿當場折斷倒路中，造成附近一帶一度停電，目擊民眾隨即報案。
不料車內的駕駛，肇事後就下車離開現場，待警方、救護車抵達，見BMW車內空無一人，消防員詢問附近民眾，目擊者表示看到車內的人徒步離開，小貨車後照鏡被撞斷，但並無其他人受傷。
據了解，員警上午聯繫車主，車主告知該輛BMW借給妹妹的男友，不過警方進一步通知，電話並未接通，另同步調閱路口監視器，調查駕駛當時下車後去向。
市府、台電今凌晨先將現場圍起，先搶修復電，上午則將紅綠燈桿先移除，因撞擊嚴重，需要重新挖埋基礎座，還要基礎水泥養護期，至少要3至5天，且昨天起持續降雨，雨勢若太大，施工條件差也會順延；市府交通處指出，先修復紅綠燈桿，之後向肇事者求償。
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