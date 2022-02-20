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影／狂風大雨台中港2艘貨輪斷纜 1艘今天搶救脫困

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

全台今天低溫，台中港受到狂風大雨影響，停靠台中港44號碼頭的巴拿馬籍祥富輪和停靠45號碼頭的香港籍亞威輪，因強風斷纜漂流，祥富輪碰撞亞威輪，造成亞威輪船尾欄杆損毀及船艉部份外板凹限，祥富輪斷纜後南飄至對岸淺灘區擱淺，今天利用滿潮時出動拖船搶救，在鍾朝昌及林高慶二位領港指揮下，終於引領脫險回靠碼頭進行檢修，幸好無人員傷亡。

氣象局梧棲氣象站表示，受寒流及華南雲雨區東移雙重影響，台中港昨天平均風力達7級，最大陣風高達9級以上，今天最大陣風高達10級。

台中港務分公司表示，祥富輪停靠44號碼頭，昨天被強風吹襲，發生斷纜碰撞停泊45號碼頭的亞威輪，造成亞威船尾欄杆損毀及船艉部份外板凹限，立即通知亞威加強繫纜，祥富輪南飄被強風吹到對岸淺灘區擱淺。

台中港務分公司今天上午召開第一次緊急應變會議，由引水人嘗試登輪評估，調派3艘5000匹馬力以上大拖，今天中午利用滿潮時，出動拖船拖救，在鍾朝昌及林高慶二位領港指揮下，費盡千辛萬苦，終於自淺灘擱淺區拖救成功，引領脫險回靠碼頭進行檢修，安全靠上43號碼頭。

台中港今天在狂風大雨下，2艘貨輪斷纜，其中一艘擱淺搶救下，今天脫困。圖／民眾提供
台中港今天在狂風大雨下，2艘貨輪斷纜，其中一艘擱淺搶救下，今天脫困。圖／民眾提供
台中港今天在狂風大雨下，2艘貨輪斷纜，其中一艘擱淺搶救下，今天脫困。圖／民眾提供
台中港今天在狂風大雨下，2艘貨輪斷纜，其中一艘擱淺搶救下，今天脫困。圖／民眾提供
台中港今天在狂風大雨下，2艘貨輪斷纜，其中一艘擱淺搶救下，今天脫困。圖／民眾提供
台中港今天在狂風大雨下，2艘貨輪斷纜，其中一艘擱淺搶救下，今天脫困。圖／民眾提供

碼頭 引水人

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