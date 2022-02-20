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外籍移工到台中合歡溪捉魚1失蹤 今尋獲遺體

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

3名外籍移工昨天到台中和平合歡溪捉魚，其中一人落水失蹤，同伴驚慌報案，消防和員警循溪尋找，今天在合歡溪發現移工遺體，將報請檢察官相驗。

和平警分局梨山分駐所今天上午11點44分許接獲報案，在和平區中興路4段松東巷有外籍移工失蹤，警方派員了解發現，是3名移工昨天到松東巷下切至合歡溪抓魚，3人下溪後分開抓魚，後來2人先上岸返回住處，另1人遲遲未歸。

2人又返回搜尋未果，今天上午繼續搜尋仍未尋獲，於是報請119協尋。梨山分駐所獲報後派員前往協助尋找，今天中午接獲通報，發現失蹤移工漂浮卡在合歡溪中，聯繫梨山消防分隊派員協助打撈上岸，確認移工已死亡，目前大體已移往梨山衛生所冰存，後續釐清移工身分及報請相驗。

外籍移工到台中和平溪流捉魚，其中一人落水失蹤，警察和消防已找到遺體。圖／民眾提供
外籍移工到台中和平溪流捉魚，其中一人落水失蹤，警察和消防已找到遺體。圖／民眾提供
外籍移工到台中和平溪流捉魚，其中一人落水失蹤，警察和消防已找到遺體。圖／民眾提供
外籍移工到台中和平溪流捉魚，其中一人落水失蹤，警察和消防已找到遺體。圖／民眾提供

移工 失蹤

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