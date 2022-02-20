外籍移工到台中合歡溪捉魚1失蹤 今尋獲遺體

3名外籍移工昨天到台中和平合歡溪捉魚，其中一人落水失蹤，同伴驚慌報案，消防和員警循溪尋找，今天在合歡溪發現移工遺體，將報請檢察官相驗。

和平警分局梨山分駐所今天上午11點44分許接獲報案，在和平區中興路4段松東巷有外籍移工失蹤，警方派員了解發現，是3名移工昨天到松東巷下切至合歡溪抓魚，3人下溪後分開抓魚，後來2人先上岸返回住處，另1人遲遲未歸。