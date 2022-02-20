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廂型車啟動冒煙接著出現熊熊烈火 車上3人急下車避難
基隆市1名男子今天下午啟動廂型車，要載家人外出時，引擎室竟開始冒煙並起火，車上3人急忙下車避難。消防人員獲報到場時，火勢頗大，馬上布線射水撲滅，未造成傷亡。這起車火事故初步排除人為縱火，起火原因待鑑定。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點左右，接獲潘姓女子報案，指丈夫在中和路200巷要開車時，車子竟起火。消防局派遣中山分隊共3車10人前往處理，15分鐘後回報撲滅火勢，無人員受傷。
基隆警四分局中華路分駐所線上巡邏警力也趕到現場，管制周邊道路交通，疏導人車。潘女說，丈夫啟動車子時，就看到引擎室冒煙，不久就出現火光並起火燃燒，3人趕緊下車。
警四分局呼籲民眾，為了保障生命財產安全，車輛應定期保養檢查，老舊車輛更要注意電線及電器系統檢修，確保行車安全。
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