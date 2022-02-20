老婦賞燈淋成落湯雞老毛病又復發 高雄暖警載她返家

高雄李姓老婦獨自搭計程車到衛武營賞燈，不料中途滂沱大雨，李婦淋成落湯雞，身體老毛病又復發，在衛武營周遭又叫不到計程車，只好向警方求助，轄區警方鳳山分局員警立即上車載回住處。

昨天傍晚7點多時，鳳山警分局新甲派出所巡佐陳洋助、警員蘇信華，鳳山區衛武營國泰路、三多路口發現淋成落湯雞的李婦（68歲）前來求助。

李婦向警員說，家住鳳山區的她，因在門口洗衣服聽聞鄰居說到全台最有名的歌仔戲團要到衛武營表演，她心想十多年前曾看過非常精彩，她在昨天下午3點便獨自搭計程車到衛武營區，遊賞花燈跟小市集。

只是突然一場滂沱大雨，未料到會下雨的李婦，全身淋濕又老毛病復發，在衛武營周遭叫不到計程車情況下，向警方說出請求。