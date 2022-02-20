老婦賞燈淋成落湯雞老毛病又復發 高雄暖警載她返家
高雄李姓老婦獨自搭計程車到衛武營賞燈，不料中途滂沱大雨，李婦淋成落湯雞，身體老毛病又復發，在衛武營周遭又叫不到計程車，只好向警方求助，轄區警方鳳山分局員警立即上車載回住處。
昨天傍晚7點多時，鳳山警分局新甲派出所巡佐陳洋助、警員蘇信華，鳳山區衛武營國泰路、三多路口發現淋成落湯雞的李婦（68歲）前來求助。
李婦向警員說，家住鳳山區的她，因在門口洗衣服聽聞鄰居說到全台最有名的歌仔戲團要到衛武營表演，她心想十多年前曾看過非常精彩，她在昨天下午3點便獨自搭計程車到衛武營區，遊賞花燈跟小市集。
只是突然一場滂沱大雨，未料到會下雨的李婦，全身淋濕又老毛病復發，在衛武營周遭叫不到計程車情況下，向警方說出請求。
鳳山分局員警聽聞李婦請求後，立即請李婦上車，載她返回住處，李婦也對於警方為民服務行為感到萬分感激。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言