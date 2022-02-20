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22歲女遺失iPhone警一天找回 他撿走辯只是先午睡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名黃姓女子，日前回家路上掉了iPhone手機，焦急跑去鄰近派出所報案，警方獲悉調閱監視器畫面，發現附近社區的中年男子撿走手機，他警詢時辯稱「想先睡午覺再拿給警察」，但有侵占之嫌仍被究辦。警方一天內就將手機尋回，黃女喜出望外，直說「真沒想過拿得回來」。

汐止分局社后派出所警員李鑑恒，日前接獲黃女（22歲）報案，她稱在回家途中不慎遺失手機，透過iPhone「尋找」功能，發現手機遺失在汐止區福德二路上，但怎麼找都找不到，希望員警幫忙。

警方透過監視器畫面過濾，發現附近社區的戴男（57歲）撿走掉在花盆內的手機，循線登門詢問。戴男當時在家午睡，發現警察敲門問「是不是有撿到手機」，嚇得驚慌失措。

戴男向警方供稱，他確實有撿到一支iPhone手機，員警再細問，他稱因為撿到時很累了，只是先睡午覺，等起床後再拿給警察；不過警方發現手機已被關機，且SIM卡有置換的情形，不採信他說詞，請他回派出所製作筆錄，並依法究辦。

黃女下午收到通知「手機找回來了」，喜極而泣，奔至派出所取回遺失物，事後寫信給新北市政府警察局的「阿仁哥局長信箱」說「感謝他認真負責，沒有放棄任何線索，努力幫我找回手機，我真的有一百萬個害怕手機找不回來」。

汐止警方呼籲，民眾若拾得遺失物，應依民法第803條第1項規定，從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關，以免不慎觸法。

新北市22歲黃女日前遺失iPhone手機，跑去派出所報案，汐止警方一天就找回遺失物，並將涉嫌侵占的57歲戴男依法究辦。圖為戴男重回撿手機現場。記者翁至成／翻攝
新北市22歲黃女日前遺失iPhone手機，跑去派出所報案，汐止警方一天就找回遺失物，並將涉嫌侵占的57歲戴男依法究辦。圖為戴男重回撿手機現場。記者翁至成／翻攝

警察 汐止

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