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慣犯夜闖民宅行竊被逮 兩男共騎機車竟偷「一把蒜」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉兩名男姓竊賊於昨天深夜破窗入侵民宅行竊，屋主事後發現被竊後報警，三星警方調閱附近監視器，查出兩名男子入侵，並在五結鄉逮到兩林，黃兩名慣竊，偷的竟是「一把蒜」與幾千元的舊電腦螢幕，全案依竊盜罪送辦。

警方調查，兩名嫌犯是當地人，19日晚上10點多共騎一輛機車入侵三星鄉的一戶民宅行竊，兩人砸破一樓的玻璃窗後入侵偷走物品後離去，該住戶於１２點多發現屋內凌亂，發現電腦螢幕不見，向警方報案。

警方受理報案後成立專案小組，調閱附近監視器，發現竊嫌騎乘失竊車輛行竊，明顯為慣竊所為，立刻鎖定竊嫌作案車輛，並循線擴大調查該車行跡，今天在五結鄉鄉查獲林姓犯嫌及黃姓共犯，兩人年紀50幾歲，無業，並且在黃嫌住處起獲民眾遭竊財物，竟是「一把蒜」與電腦螢幕。

嫌犯供稱，騎車經過，臨時起意進入民宅，全案訊後依加重竊盜罪移請宜蘭地方檢察署偵辦。

50幾歲林姓及黃姓男子共乘機車入侵民宅行竊，卻是偷走「一把蒜」與價值幾千元的舊電腦螢幕。圖／警方提供
50幾歲林姓及黃姓男子共乘機車入侵民宅行竊，卻是偷走「一把蒜」與價值幾千元的舊電腦螢幕。圖／警方提供
黃姓及林姓慣竊因入侵民宅行竊，在五結鄉住處被警方查獲，起出民眾遭竊財物竟是「一把蒜」與電腦螢幕。圖／警方提供
黃姓及林姓慣竊因入侵民宅行竊，在五結鄉住處被警方查獲，起出民眾遭竊財物竟是「一把蒜」與電腦螢幕。圖／警方提供
50幾歲林姓及黃姓男子共乘機車入侵民宅行竊，卻是偷走「一把蒜」與價值幾千元的舊電腦螢幕。圖／警方提供
50幾歲林姓及黃姓男子共乘機車入侵民宅行竊，卻是偷走「一把蒜」與價值幾千元的舊電腦螢幕。圖／警方提供

監視器 竊盜 宜蘭

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