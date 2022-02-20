慣犯夜闖民宅行竊被逮 兩男共騎機車竟偷「一把蒜」

宜蘭三星鄉兩名男姓竊賊於昨天深夜破窗入侵民宅行竊，屋主事後發現被竊後報警，三星警方調閱附近監視器，查出兩名男子入侵，並在五結鄉逮到兩林，黃兩名慣竊，偷的竟是「一把蒜」與幾千元的舊電腦螢幕，全案依竊盜罪送辦。

警方調查，兩名嫌犯是當地人，19日晚上10點多共騎一輛機車入侵三星鄉的一戶民宅行竊，兩人砸破一樓的玻璃窗後入侵偷走物品後離去，該住戶於１２點多發現屋內凌亂，發現電腦螢幕不見，向警方報案。

警方受理報案後成立專案小組，調閱附近監視器，發現竊嫌騎乘失竊車輛行竊，明顯為慣竊所為，立刻鎖定竊嫌作案車輛，並循線擴大調查該車行跡，今天在五結鄉鄉查獲林姓犯嫌及黃姓共犯，兩人年紀50幾歲，無業，並且在黃嫌住處起獲民眾遭竊財物，竟是「一把蒜」與電腦螢幕。