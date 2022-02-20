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竟有轎車從天而降壓毀小黃 駕駛疑因大雨衝出護欄釀禍

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉前天晚間發生一起離奇交通事故，一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛向下方民宅巷弄，還當場從天而降砸中停放在路旁的計程車，2車幾乎全毀，駕駛一度受困車內，被救出後緊急送醫。

據了解，這起事故發生在18日晚間6時許，30歲的翁姓女子當時正駕駛豐田Yaris，行經鄉道竹43線時，疑似應該路段為山路較為蜿蜒，加上沿線路燈昏暗，她竟然一時未注意車前，直接衝出護欄。

而衝出護欄瞬間，整輛車當場騰空飛起，直接飛下邊坡，沒想到不偏不倚，正好下方停有一輛計程車，這輛翁女駕駛的銀色小車，當場從天而降壓毀小黃，隨後四輪朝天翻倒在計程車旁。

巨大的撞擊聲嚇壞附近居民，紛紛出來查過，驚見有車輛翻覆，原本以為是擦撞，定睛一看才發現是車子從上面的道路飛了下來，都表示從來沒有發生過；不過幸運的是車上女駕駛雖然飽受驚嚇，竟然僅受輕微擦挫傷，居民更是議論紛紛是下方被壓的小黃充當氣墊，才沒有釀成嚴重傷亡。

竹東警分局寶山分駐所長王敬智表示，近期因天候不佳，駕駛人在行經山區道路時，應該格外注意安全，避免天雨路滑造成打滑，尤其部分路段還有道路施工，小心慢行才能避免交通意外。

一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛向下方民宅巷弄，還當場從天而降砸中停放在路旁的計程車，2車幾乎全毀，駕駛一度受困車內，被救出後緊急送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛向下方民宅巷弄，還當場從天而降砸中停放在路旁的計程車，2車幾乎全毀，駕駛一度受困車內，被救出後緊急送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛向下方民宅巷弄，還當場從天而降砸中停放在路旁的計程車，2車幾乎全毀，駕駛一度受困車內，被救出後緊急送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛向下方民宅巷弄，還當場從天而降砸中停放在路旁的計程車，2車幾乎全毀，駕駛一度受困車內，被救出後緊急送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

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