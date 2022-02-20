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寒流低溫侵襲 桃園市今2人送醫、1男體溫僅32度不治
寒流來襲，桃園市氣溫在9度徘徊，疑引發民眾身體不適，八德區一名男子凌晨失去呼吸心跳，體溫僅32.3度送醫不治，但確切死因有待釐清，另清晨也有一名女子心臟不適，報案送醫，目前暫無大礙。
桃園市消防局指出，今天0時起截至中午，共發生2件疑似與低溫有關的救護送醫案件，其中一人死亡；死者為八德區一名57歲男子，清晨1時許被家人發現失去呼吸心跳，大湳分隊救護人員抵達時他體溫僅32.3度，送醫急救後仍宣告不治，初步了解並無慢性疾病，確切死因有待釐清。
消防局表示，另一名大園區55歲女子，清晨5時許報案自稱胸痛，但並無心血管相關病史，有竹圍分隊送醫後，目前已無大礙。
消防局表示，相關案件尚無法確定為低溫因素引起，確切死因及病因都以醫師診斷為準，同時提醒民眾注意保暖。
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