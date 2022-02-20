聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流發威！ 嘉縣61歲中風男倒床旁亡 嘉市救護11件
寒流來襲，嘉義縣六腳鄉51歲盧姓男子，中風獨居，昨天晚間照服員發現他倒臥在醫療床旁邊地上，沒有氣息，嘉縣消防局獲報趕抵確認已死亡，檢方今相驗，確認心肺衰竭，不排除是天氣變化所致；嘉市今觀測最低溫已經降至10.9度，昨中午到今中午共11件疾病救護，是否因天冷待釐清。
據了解，51歲盧姓男子中風後，平時獨居在六腳鄉家中，且須臥床，有照服員固定前往探視、服務，昨晚氣溫降到15度以下，女照服員約6點多抵達他家，卻發現他倒臥在醫療床旁邊地上，呼喊都沒反應，趕緊報案求助。
嘉縣消防局趕抵，確認他已經死亡，未送醫急救。嘉義地檢署今上午相驗，發現盧姓男子長期臥病在床，死因為心肺衰竭，不排除跟昨晚迅速陡降的低溫有關係。
嘉市昨天下午之後氣溫迅速下滑，今出現最低溫10.7度，市消防局指出， 昨中午12點到今中午12點，接獲一般疾病救護共11件，件數雖差不多，也無到院前無呼吸心跳的個案，但是否因天冷引起，待釐清。
嘉義市區天冷且持續飄雨，路上旅客略微減少，花磚博物館門口仍有排隊、檜意森活村有團客人潮，民眾都「包緊緊」，大外套還加上帽子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言