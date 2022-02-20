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寒流發威！ 嘉縣61歲中風男倒床旁亡 嘉市救護11件

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

寒流來襲，嘉義縣六腳鄉51歲盧姓男子，中風獨居，昨天晚間照服員發現他倒臥在醫療床旁邊地上，沒有氣息，嘉縣消防局獲報趕抵確認已死亡，檢方今相驗，確認心肺衰竭，不排除是天氣變化所致；嘉市今觀測最低溫已經降至10.9度，昨中午到今中午共11件疾病救護，是否因天冷待釐清。

據了解，51歲盧姓男子中風後，平時獨居在六腳鄉家中，且須臥床，有照服員固定前往探視、服務，昨晚氣溫降到15度以下，女照服員約6點多抵達他家，卻發現他倒臥在醫療床旁邊地上，呼喊都沒反應，趕緊報案求助。

嘉縣消防局趕抵，確認他已經死亡，未送醫急救。嘉義地檢署今上午相驗，發現盧姓男子長期臥病在床，死因為心肺衰竭，不排除跟昨晚迅速陡降的低溫有關係。

嘉市昨天下午之後氣溫迅速下滑，今出現最低溫10.7度，市消防局指出， 昨中午12點到今中午12點，接獲一般疾病救護共11件，件數雖差不多，也無到院前無呼吸心跳的個案，但是否因天冷引起，待釐清。

嘉義市區天冷且持續飄雨，路上旅客略微減少，花磚博物館門口仍有排隊、檜意森活村有團客人潮，民眾都「包緊緊」，大外套還加上帽子。

嘉義市氣溫持續下降，下午出現10.7低溫，民眾穿厚外套保暖。記者林伯驊／攝影
嘉義市氣溫持續下降，下午出現10.7低溫，民眾穿厚外套保暖。記者林伯驊／攝影
嘉義市氣溫持續下降，下午出現10.7低溫，嘉義火車站旅客都都「包緊緊」。記者林伯驊／攝影
嘉義市氣溫持續下降，下午出現10.7低溫，嘉義火車站旅客都都「包緊緊」。記者林伯驊／攝影

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