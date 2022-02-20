影／梧棲又一處倒樹 警方和區長到場查看管制交通
台中市梧棲區今天凌晨到中午，連續發生二件路樹倒塌，中港國小圍牆旁倒樹，已由台中市養工處派人清除完，中午在向上路九段381巷的倒樹，已再度通報養工處到場清除中。
連續下雨可能造成路樹的土石鬆軟傾倒，清水警分局今天凌晨3點接獲報案，梧棲文明街的中港國小圍牆外，有路樹倒塌，壓毀一輛小貨車，清水警分局安寧派出所員警立即前往，封鎖道路，並通知車主及相關單位處理，梧棲區長溫國宏表示，接到通知後已通報台中市府養工處，今天上午已清除倒樹，恢復交通。
清水警方今天中午又接到通報，梧棲區向上路九段巷內路樹倒塌，長在河岸旁路樹倒下，橫越道路，交通中斷，員警到場拉起封鎖線，區長溫國宏到場查看，並通知養工處協助清除。
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