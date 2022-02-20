快訊

台南歸仁家族群聚案確診再增1人 爸媽小孩都中鏢

染疫醫護補償僅獲6.5萬 指揮中心：非染疫就補助至上限

影／梧棲又一處倒樹 警方和區長到場查看管制交通

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區今天凌晨到中午，連續發生二件路樹倒塌，中港國小圍牆旁倒樹，已由台中市養工處派人清除完，中午在向上路九段381巷的倒樹，已再度通報養工處到場清除中。

連續下雨可能造成路樹的土石鬆軟傾倒，清水警分局今天凌晨3點接獲報案，梧棲文明街的中港國小圍牆外，有路樹倒塌，壓毀一輛小貨車，清水警分局安寧派出所員警立即前往，封鎖道路，並通知車主及相關單位處理，梧棲區長溫國宏表示，接到通知後已通報台中市府養工處，今天上午已清除倒樹，恢復交通。

清水警方今天中午又接到通報，梧棲區向上路九段巷內路樹倒塌，長在河岸旁路樹倒下，橫越道路，交通中斷，員警到場拉起封鎖線，區長溫國宏到場查看，並通知養工處協助清除。

台中市梧棲區向上路九段381巷今天出現倒樹。圖／梧棲區長溫國宏提供
台中市梧棲區向上路九段381巷今天出現倒樹。圖／梧棲區長溫國宏提供
台中市梧棲區向上路九段381巷今天出現倒樹。圖／警方提供
台中市梧棲區向上路九段381巷今天出現倒樹。圖／警方提供

延伸閱讀

行道樹凌晨倒壓住貨車占大半路面 清除完畢要查原因

車輪爆胎飛衝對向 撞斷路樹車流回堵3公里

影／花蓮台9線車禍3死影像曝光　轎車失控打滑直撞路樹

影／花蓮台9線小客車超車自撞路樹　釀2死2傷1命危

相關新聞

寒流低溫侵襲 桃園市今2人送醫、1男體溫僅32度不治

寒流來襲，桃園市氣溫在9度徘徊，疑引發民眾身體不適，八德區一名男子凌晨失去呼吸心跳，體溫僅32.3度送醫不治，但確切死因...

竟有轎車從天而降壓毀小黃 駕駛疑因大雨衝出護欄釀禍

新竹縣寶山鄉前天晚間發生一起離奇交通事故，一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛...

寒流發威！ 嘉縣61歲中風男倒床旁亡 嘉市救護11件

寒流來襲，嘉義縣六腳鄉51歲盧姓男子，中風獨居，昨天晚間照服員發現他倒臥在醫療床旁邊地上，沒有氣息，嘉縣消防局獲報趕抵確...

寒流強勢襲台入冬體感最冷 苗栗2天57人送醫

寒流來襲，氣溫直直降，今天是入冬以來體感最冷一天，苗栗縣亮起非常寒冷的橙色燈號，縣政府消防局統計2月18日、19日共有5...

影／梧棲又一處倒樹 警方和區長到場查看管制交通

台中市梧棲區今天凌晨到中午，連續發生二件路樹倒塌，中港國小圍牆旁倒樹，已由台中市養工處派人清除完，中午在向上路九段381...

網友以母語談情要她匯款 警一招讓詐團現形

高雄一名40歲越南籍宋姓女子在網上認識一名會說越南語的男網友，某日男網友假借送高檔見面禮的名義，請宋女匯款1550元美金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。