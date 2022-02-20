快訊

台南歸仁家族群聚案確診再增1人 爸媽小孩都中鏢

染疫醫護補償僅獲6.5萬 指揮中心：非染疫就補助至上限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友以母語談情要她匯款 警一招讓詐團現形

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄一名40歲越南籍宋姓女子在網上認識一名會說越南語的男網友，某日男網友假借送高檔見面禮的名義，請宋女匯款1550元美金（新台幣約4萬3300元），銀行人員擔心宋女遭騙，請警方到場協助，員警機警傳一張宋女與警察的合影，宋女才發現自己遇到詐騙。

據了解，宋女透過通訊軟體認識一名自稱在越南當醫生的男網友，兩人歷經1個月的交心，男網友還以宋女母語越南語交談，讓宋女以為真的遇到真命天子，男網友後續表示想見面進一步認識，並已準備一份裝有高檔飾品的禮物想寄到台灣，但卻因一筆手續費沒繳無法順利寄出，他的工作又太忙綠，希望宋女能協助先匯款到指定帳戶，等他工作告一段落再還給宋女。

宋女不疑有他，2月14日到路竹的銀行準備匯款1550元美金時，卻被銀行人員擋下，還叫警察到場，宋女聽到員警表示她可能遇到詐騙，完全不願相信，宋女覺得兩人交心這麼久，對方不可能騙她，直到員警與宋女拍下一張合照並傳給男網友，男網友態度瞬間變得冷漠，宋女撥打視訊電話對方也不敢接，宋女才心死，明白自己是被騙了心，落寞地感謝警方及銀行人員協助，只能慶幸還沒被騙財。

湖內警分局提醒，網路交友務必提高警覺，勿僅憑主觀意識而陷入歹徒詐騙話術，詐騙集團多利用網路通訊軟體社群或交友軟體，網路交友若談到「金錢」，多為詐騙案件，如真無法分辨真偽，可撥打反詐騙電話「165」與「110」報案電話諮詢。

高雄一名宋姓越南籍女子在網上認識一名自稱在越南當醫生的男網友，差點在對方話術下匯出1550元美金，幸警方及銀行行員及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄一名宋姓越南籍女子在網上認識一名自稱在越南當醫生的男網友，差點在對方話術下匯出1550元美金，幸警方及銀行行員及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄一名宋姓越南籍女子在網上認識一名自稱在越南當醫生的男網友，差點在對方話術下匯出1550元美金，幸警方及銀行行員及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄一名宋姓越南籍女子在網上認識一名自稱在越南當醫生的男網友，差點在對方話術下匯出1550元美金，幸警方及銀行行員及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄一名宋姓越南籍女子在網上認識一名自稱在越南當醫生的男網友，差點在對方話術下匯出1550元美金，幸警方及銀行行員及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝
高雄一名宋姓越南籍女子在網上認識一名自稱在越南當醫生的男網友，差點在對方話術下匯出1550元美金，幸警方及銀行行員及時阻詐。記者陳玫伶／翻攝

延伸閱讀

金門學童閩南語演說表現優 獲蘇貞昌表揚

總統：打造友善母語環境 促不同族群了解尊重團結

響應世界母語日 新北市圖推系列活動：共讀學母語

響應世界母語日 國台圖串連全台多處圖書館辦母語活動

相關新聞

寒流低溫侵襲 桃園市今2人送醫、1男體溫僅32度不治

寒流來襲，桃園市氣溫在9度徘徊，疑引發民眾身體不適，八德區一名男子凌晨失去呼吸心跳，體溫僅32.3度送醫不治，但確切死因...

竟有轎車從天而降壓毀小黃 駕駛疑因大雨衝出護欄釀禍

新竹縣寶山鄉前天晚間發生一起離奇交通事故，一名女子駕駛一輛銀色豐田汽車，疑似因天雨路滑加上視線不佳，竟然直接衝出護欄，飛...

寒流發威！ 嘉縣61歲中風男倒床旁亡 嘉市救護11件

寒流來襲，嘉義縣六腳鄉51歲盧姓男子，中風獨居，昨天晚間照服員發現他倒臥在醫療床旁邊地上，沒有氣息，嘉縣消防局獲報趕抵確...

寒流強勢襲台入冬體感最冷 苗栗2天57人送醫

寒流來襲，氣溫直直降，今天是入冬以來體感最冷一天，苗栗縣亮起非常寒冷的橙色燈號，縣政府消防局統計2月18日、19日共有5...

影／梧棲又一處倒樹 警方和區長到場查看管制交通

台中市梧棲區今天凌晨到中午，連續發生二件路樹倒塌，中港國小圍牆旁倒樹，已由台中市養工處派人清除完，中午在向上路九段381...

網友以母語談情要她匯款 警一招讓詐團現形

高雄一名40歲越南籍宋姓女子在網上認識一名會說越南語的男網友，某日男網友假借送高檔見面禮的名義，請宋女匯款1550元美金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。