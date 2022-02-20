網友以母語談情要她匯款 警一招讓詐團現形

高雄一名40歲越南籍宋姓女子在網上認識一名會說越南語的男網友，某日男網友假借送高檔見面禮的名義，請宋女匯款1550元美金（新台幣約4萬3300元），銀行人員擔心宋女遭騙，請警方到場協助，員警機警傳一張宋女與警察的合影，宋女才發現自己遇到詐騙。

據了解，宋女透過通訊軟體認識一名自稱在越南當醫生的男網友，兩人歷經1個月的交心，男網友還以宋女母語越南語交談，讓宋女以為真的遇到真命天子，男網友後續表示想見面進一步認識，並已準備一份裝有高檔飾品的禮物想寄到台灣，但卻因一筆手續費沒繳無法順利寄出，他的工作又太忙綠，希望宋女能協助先匯款到指定帳戶，等他工作告一段落再還給宋女。

宋女不疑有他，2月14日到路竹的銀行準備匯款1550元美金時，卻被銀行人員擋下，還叫警察到場，宋女聽到員警表示她可能遇到詐騙，完全不願相信，宋女覺得兩人交心這麼久，對方不可能騙她，直到員警與宋女拍下一張合照並傳給男網友，男網友態度瞬間變得冷漠，宋女撥打視訊電話對方也不敢接，宋女才心死，明白自己是被騙了心，落寞地感謝警方及銀行人員協助，只能慶幸還沒被騙財。