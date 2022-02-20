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寒流強勢襲台入冬體感最冷 苗栗2天57人送醫
寒流來襲，氣溫直直降，今天是入冬以來體感最冷一天，苗栗縣亮起非常寒冷的橙色燈號，縣政府消防局統計2月18日、19日共有57件非創傷救護案件，其中，18日凌晨1名長期臥病在床的54歲婦人救護人員據報到場時，已失去呼吸心跳， 趕緊送醫搶救。
苗栗縣苑裡鎮今天平地體感最低溫，低到攝氏零下1度。鎮長劉秋東非常有感，他說，門關起來躲在家裡比較暖和，市區街道上冷清清，部分地區客家人掃墓，天氣冷又下雨，民眾比起以往少了許多。
中央氣象局發布低溫特報，也提醒預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖。
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