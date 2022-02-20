行道樹凌晨倒壓住貨車占大半路面 清除完畢要查原因

台中市梧棲區中港國小旁人行道一棵大樹今天凌晨倒塌，壓住停路邊的貨車，倒樹占據大半路面，影響交通，清水警方獲報到場封鎖並提醒用路人，台中市府今天上午已派人清除倒樹，並調查樹倒原因。

清水警分局今天凌晨3點接獲報案，梧棲文明街的中港國小圍牆外，有路樹倒塌，壓毀一輛小貨車，清水警分局安寧派出所員警立即前往，封鎖道路，並通知車主及相關單位處理。