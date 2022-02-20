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投89線坍斷交通 居民繞路返家塞追雪車流成苦主

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛投89力行產業道路15.8K翠巒路段近期屢因降雨坍方，今天又因雨導致邊坡嚴重落石，雙向交通中斷，明天再評估搶通，當地力行、紅葉等部落出入須繞路，更苦的是須繞行合歡山，而今追雪湧現車流，居民跟著塞車，百般無奈。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落居民出入的必經道路，但因路況極差，幾乎逢雨必坍，有「全台最爛的路」稱號，其中15.8K處翠巒路段近期更是落石頻傳，搶通又坍方，近半個月至少已發生3次，而今天上午又傳落石阻斷交通。

翠華村長高政光表示，縣府評估15.8K翠巒路段邊坡嚴重裸露，因此有常態性崩塌狀況，列為重複致災區，而近期山區常下雨，甚至偶有地震等，導致坍方落石頻率加劇，前幾天才搶通，未料今天又因降雨，大小石塊又崩落，交通因此受阻。

而因今天落石量不少，大小石塊阻絕雙向交通，但因山區雨勢不斷，導致邊坡土石持續滾落，經與縣府及開口契約包商聯繫，基於安全考量，必須等到明天（21日）再視天氣與邊坡狀況，再設法搶通，當地人車出入目前應先繞路行駛。

只不過，部落居民交通繞行需由華崗部落接台8線中橫公路，再至台14甲線合歡山公路進出，而今、明2天合歡山可望降雪，湧進大批人車，追雪車潮也讓台14甲線交通打結，居民也跟著塞在車陣中，入夜還可能封路，令居民相當無奈。

南投仁愛投89力行產業道路15.8K翠巒路段今天上午又因降雨坍方，雙向交通中斷。圖／翠華村長高政光提供
南投仁愛投89力行產業道路15.8K翠巒路段今天上午又因降雨坍方，雙向交通中斷。圖／翠華村長高政光提供
南投仁愛投89力行產業道路15.8K翠巒路段今天上午又因降雨坍方，雙向交通中斷。圖／翠華村長高政光提供
南投仁愛投89力行產業道路15.8K翠巒路段今天上午又因降雨坍方，雙向交通中斷。圖／翠華村長高政光提供

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