怪手翻倒嘉義山區道路 警民花4小時恢復交通

嘉義縣梅山鄉昨天一台20噸怪手自拖板車滑落，翻倒在嘉155線路中間導致交通中斷，警方調來大型吊車與工作人員費了4個多小時才將怪手拖走，拖板車司機則依違反交通處罰條例開罰。

陳姓司機開拖板車昨天下午4時許載著1台怪手，由台3線轉嘉115線前往梅山鄉安靖村，才進入山路不到1公里，怪手突然掉落，還翻了一圈橫躺在道路中央。

嘉義縣警察局竹崎分局大南派出所所長倪信榮今天告訴中央社記者，接獲民眾報案後，立即前往督導交通，並連絡大型吊車前來將怪手吊起載走，一群人在寒風細雨中，一直忙到晚上9時許。

倪信榮表示，經調查事故原因，疑為拖板車司機未確實將怪手固定在拖板車上，將依道路交通管理處罰條例30條1項2款開單舉發，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲駕駛人載運貨物一定要確實綑綁，以免掉落造成危險。