賓士男蛇行開上人行道 警車遭撞「破窗」逮他吸笑氣

桃園市一名男子昨天下午疑似吸食笑氣開車，在路上蛇行，遭警方攔截圍捕卻不停車，一路繞行、闖紅燈，甚至開上人行道，自撞路樹遭員警包夾還倒車衝撞；員警情急之下，果斷打破車窗，將他拉下車壓制，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，勤務指揮中心昨天下午2時50分許接獲民眾報案，稱有一輛白賓士車在馬路上行駛不穩，車內有看到氣球，懷疑駕駛邊開車邊吸笑氣，甚至蛇行，嚴重影響其他用路人安全，馬上發動警網攔截圍捕。

中路派出所員警吳和修與廖玄穎在國聖一街見該輛白賓士，且車輛左前輪已毀損彎曲，行進時搖搖晃晃，便上前欲將他攔下，但呂姓男駕駛（28歲）卻不顧攔阻，執意往前開，甚至逆向開上人行道、無視紅燈右轉，怵目驚心。

員警緊跟呂男車後並呼叫支援，跟著他在周邊地區繞了約10分鐘，直到他不慎自撞人行道路樹，兩警便將警車停在他後方，不讓他離開。

呂男四面楚歌卻還想逃，竟倒退衝撞警車；員警擔心他危及公眾安全，立刻下車並持警棍擊破車窗，將呂男拉下車壓制，並在車上起獲笑氣鋼瓶1支，詢後全案依公共危險罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。