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寒流發威雲林下探10度 4人疑天冷OHCA
中央氣象局發布低溫特報，雲林地區昨天開始轉為陰雨天、氣溫下滑，今天清晨9時許直逼10度，消防局統計，全縣已有4人疑天冷呈OHCA（到院前心肺功能停止），最年長是87歲、最年輕是53歲，是否與低溫有關仍待釐清；縣長張麗善今天也在各社群媒體發文提醒，近日日夜溫差大，尤其低溫幾乎是寒流等級，民眾務必做好保暖。
雲林地區天氣濕冷，氣溫明顯比前幾天下降，今天到目前為止，最低氣溫僅有10度左右，消防局統計，24小時內已有35人因急病緊急送醫救護，內科救護到院前呈OHCA有4人，其中2名男性、2名女性，年齡介於53歲到87歲之間，不過是否跟低溫有直接關係，有待進一步確認。
張麗善指出，雲林縣今天到明天有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，尤其正在降雨的鄉鎮更有感，請民眾盡量減少外出，無論在室內或戶外，頭頸部、四肢末端等部位，都一定要做好保暖工作，包括戴帽子、圍巾、手套等，家有長輩或有慢性病史者更要落實。
縣府表示，除加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器等，也須注意室內通風與用電安全，農漁民則多留意農作物及水產養殖情形，注意寒害，另冬季也是流感好發季節，民眾落實防疫措施時，也應注意身體不適變化，有異狀請立即通報衛生局。
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