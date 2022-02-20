氣溫驟降！彰化64人送醫 4人無呼吸心跳 最年輕56歲

寒流來襲，氣溫驟降，增加急性心肌梗塞風險，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共64件，其中有4人到院沒有呼吸心跳，其中最年輕才56歲，雖然無法判定是否與天冷有關，消防局仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

消防局表示，這4名到院沒生命跡象者，有3男1女，年齡最高的是北斗鎮87歲男性，年齡最輕的是住彰化市的一名56歲男子，其餘都是80歲多歲。

彰化縣長王惠美表示，由於此一寒流還會持續，溫度也會再下探，氣溫急驟下降且早晚溫差大，發生心肌梗塞風險增加，特別提醒民眾若出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀，應即時撥打119就醫，切勿拖延。