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氣溫驟降！彰化64人送醫 4人無呼吸心跳 最年輕56歲

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

寒流來襲，氣溫驟降，增加急性心肌梗塞風險，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共64件，其中有4人到院沒有呼吸心跳，其中最年輕才56歲，雖然無法判定是否與天冷有關，消防局仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

消防局表示，這4名到院沒生命跡象者，有3男1女，年齡最高的是北斗鎮87歲男性，年齡最輕的是住彰化市的一名56歲男子，其餘都是80歲多歲。

彰化縣長王惠美表示，由於此一寒流還會持續，溫度也會再下探，氣溫急驟下降且早晚溫差大，發生心肌梗塞風險增加，特別提醒民眾若出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀，應即時撥打119就醫，切勿拖延。

彰化縣消防局引述醫師的提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

連日強烈寒流來襲，氣溫驟降，增加急性心肌梗塞風險，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共64件，其中有4人到院沒有呼吸心跳。圖／消防局提供
連日強烈寒流來襲，氣溫驟降，增加急性心肌梗塞風險，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共64件，其中有4人到院沒有呼吸心跳。圖／消防局提供

保暖 心血管疾病

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